Туристам пойдут навстречу: На курортах Краснодарского края рекомендуют отелям продлевать размещение или не штрафовать за отмену брони

Пляжи Сочи ломятся от туристов Фото: Олег УМАРОВ

Курорты Краснодарского края ломятся от ежегодного наплыва туристов. По оценкам туроператоров, отели и гостиницы заполнены более чем на 80%. Это один из самых высоких показателей за последние годы.

Поэтому горячая линия курортов Краснодарского края перешла на круглосуточный режим работы. Об этом заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Отметим, что специалисты обрабатывают каждый звонок в ручном режиме. Для удобства туристов теперь оставить обращение можно в любое время суток, даже ночью.

Также министерство курортов, туризма и олимпийского наследия выпустило рекомендацию для владельцев отелей и гостиниц. Они советовали им продлять размещение гостей в случае необходимо или снимать брони без штрафа.

- Отельерам рекомендуем максимально идти навстречу отдыхающим, – заметил Михаил Зарицкий.

Также добавим, что номер горячей линии курортов Краснодарского края остался прежним – 88002006090. По словам министерства, обращения поступают на горячую линию в прежнем объеме. То есть переход на новый режим работы не связан со скачком обращений.

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