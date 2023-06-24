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Общество24 июня 2023 13:50

Туристам пойдут навстречу: На курортах Краснодарского края рекомендуют отелям продлевать размещение или не штрафовать за отмену брони

На курортах Краснодарского края рекомендуют отелям продлевать размещение или не штрафовать за отмену брони
Алексей ГУК
Пляжи Сочи ломятся от туристов

Пляжи Сочи ломятся от туристов

Фото: Олег УМАРОВ

Курорты Краснодарского края ломятся от ежегодного наплыва туристов. По оценкам туроператоров, отели и гостиницы заполнены более чем на 80%. Это один из самых высоких показателей за последние годы.

Поэтому горячая линия курортов Краснодарского края перешла на круглосуточный режим работы. Об этом заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Отметим, что специалисты обрабатывают каждый звонок в ручном режиме. Для удобства туристов теперь оставить обращение можно в любое время суток, даже ночью.

Также министерство курортов, туризма и олимпийского наследия выпустило рекомендацию для владельцев отелей и гостиниц. Они советовали им продлять размещение гостей в случае необходимо или снимать брони без штрафа.

- Отельерам рекомендуем максимально идти навстречу отдыхающим, – заметил Михаил Зарицкий.

Также добавим, что номер горячей линии курортов Краснодарского края остался прежним – 88002006090. По словам министерства, обращения поступают на горячую линию в прежнем объеме. То есть переход на новый режим работы не связан со скачком обращений.

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