Оперштаб: Краснодарский край полностью обеспечен продовольствием

Продуктов и воды хватает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Краснодарский край полностью обеспечен продовольствием и промышленными товарами. Об этом сообщили в пресс-службе операштаба Краснодарского края.

На складах есть все необходимые запасы. Продуктов и воды хватает. Данную информацию подтвердили и в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме этого, ведомство опровергло информацию о нехватке топлива в крае. В настоящее время распространяется много фейковых сообщений в Интернете. Стоит доверять только официальным источникам.

«В администрациях муниципалитетов пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, тем более, что сейчас курортный сезон. На некоторых заправках есть небольшие очереди, на других - их нет», – добавили в оперштабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, бензина и дизеля на Кубани достаточно. Ситуация с доставкой ГСМ стоит на контроле краевого министерства ТЭК и ЖКХ.

Стоит отметить, что также начала появляться информация о захвате зданий в Краснодаре. Но это был очередной фейк. ЧВК «Вагнер» не планирует захватывать краевой центр. В кубанской столице по-прежнему спокойно, вся ситуация контролируется.

«По данным ЕДДС города и правоохранительных органов в данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная», – заключили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что около двух тонн воды доставят из Краснодарского края в Ростовскую область. В настоящее время на трассе М-4 Дон организовали работу полевой кухни. Волонтеры раздают людям воду.