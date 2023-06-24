Оперштаб: Краснодарский край полностью обеспечен продовольствием

Продуктов и воды хватает.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Краснодарский край полностью обеспечен продовольствием и промышленными товарами. Об этом сообщили в пресс-службе операштаба Краснодарского края.
На складах есть все необходимые запасы. Продуктов и воды хватает. Данную информацию подтвердили и в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Кроме этого, ведомство опровергло информацию о нехватке топлива в крае. В настоящее время распространяется много фейковых сообщений в Интернете. Стоит доверять только официальным источникам.
«В администрациях муниципалитетов пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, тем более, что сейчас курортный сезон. На некоторых заправках есть небольшие очереди, на других - их нет», – добавили в оперштабе Краснодарского края.
По данным оперштаба, бензина и дизеля на Кубани достаточно. Ситуация с доставкой ГСМ стоит на контроле краевого министерства ТЭК и ЖКХ.
Стоит отметить, что также начала появляться информация о захвате зданий в Краснодаре. Но это был очередной фейк. ЧВК «Вагнер» не планирует захватывать краевой центр. В кубанской столице по-прежнему спокойно, вся ситуация контролируется.
«По данным ЕДДС города и правоохранительных органов в данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная», – заключили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что около двух тонн воды доставят из Краснодарского края в Ростовскую область. В настоящее время на трассе М-4 Дон организовали работу полевой кухни. Волонтеры раздают людям воду.