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Общество24 июня 2023 17:10

Фото с празднования дня молодежи в Краснодаре

В этом году он впервые отмечается в последнюю субботу июня
Алексей ГУК
День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

Масштабные гуляния по случаю дня молодежи начались в Краснодаре в полдень в субботу, 24 июня. Основная часть мероприятий прошла в «Экспоград Юг». Там развернулись сразу восьми тематических зон. Профессиональные художники создали единый арт-объект во время мастер-класса, а зрители увидели инсталляции из отработанной оргтехники и пластика.

«КП» – Кубань» побывала на дне молодежи в Краснодаре.

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

День молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре

Фото: Виталий ТИМКИВ

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