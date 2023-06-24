Фото с празднования дня молодежи в Краснодаре

День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
Масштабные гуляния по случаю дня молодежи начались в Краснодаре в полдень в субботу, 24 июня. Основная часть мероприятий прошла в «Экспоград Юг». Там развернулись сразу восьми тематических зон. Профессиональные художники создали единый арт-объект во время мастер-класса, а зрители увидели инсталляции из отработанной оргтехники и пластика.
«КП» – Кубань» побывала на дне молодежи в Краснодаре.
День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ
День молодежи в Краснодаре
Фото: Виталий ТИМКИВ