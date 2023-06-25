Автобусное сообщение Москвы с курортами Кубани возобновлено

Туристы смогут добраться до Черного моря на автобусе. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Возобновлено пассажирское автобусное сообщение с Москвы с Югом России. Рейсы из Москвы в черноморские курортные города Кубани 25 мая будут отправляться по расписанию, сообщает АТОР.

- Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Геленджик и Анапу, даже включая утренний, с отправлением в 10-00, состоятся согласно расписанию. Это подтвердили в диспетчерской автостанции Новоясеневская, - сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России.

Но, скорее всего, в пути автобусы будут находиться дольше, чем обычно. На некоторых участках трассы М-4 «Дон» сохраняются ограничения.

Напомним, что на краснодарских курортах отели пойдут навстречу опоздавших туристам или решившим вовсе отменить путешествие. Отельеры будут или продлевать размещение, или не штрафовать за отмену брони.

Такое поручение распространило краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

- Отельерам рекомендуем максимально идти навстречу отдыхающим, – заметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Также горячая линия курортов Краснодарского края перешла на круглосуточный режим работы. Теперь туристы смогут оставить обращение в любое время суток, даже ночью. Все вопросы специалисты обрабатывают в ручном режиме.

Номер горячей линии курортов Краснодарского края остался прежним – 88002006090. По словам министерства, обращения поступают на горячую линию в прежнем объеме. Скачков количества обращений не зафиксировано.