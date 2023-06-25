На Кубани с трассы М-4 «Дон» сняты все ранее введенные ограничения

Ограничения на трассе М-4 сняты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все ранее введенные ограничения на трассе М-4 «Дон» сняты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. При этом движение не некоторых участках до сих пор затруднено.

- Водители, до 10 утра просим воздержаться от поездок по М-4 «Дон» в Московской области, - сообщили в ГК «Автодор».

Напомним, что в Ростовской области 24 июня были введены повышенные меры безопасности. Они распространились на всю территорию, в том числе на подъезды к региону. На федеральной трассе М-4 «Дон» ввели ограничения движения.

Из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области и ряде других регионов России, администрация Кущевского района и ГУ МВД по Краснодарскому краю согласовали альтернативный объездной маршрут для водителей в сторону Ростова-на-Дону.

- В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через с. Новомихайловское Кущевского района по направлению к Зернограду. Это должно сократить накопления транспорта на М-4 «Дон», - уточнили в Оперштабе Кубани.

В настоящее время пробка по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону в границах Кущевского района Краснодарского края отсутствует.

Напомним, что также возобновлено автобусное сообщение Москвы с курортами Кубани. Все рейсы на юг 25 мая отправятся по расписанию.