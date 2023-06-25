Зажгла Кропоткин. Надежда Бабкина продолжает благотворительный марафон «Песни России»

Выступление коллективов театра "Русская песня". Фото: пресс-службы Кубанского казачьего войска.

Надежда Бабкина продолжает тур по Кубани с Всероссийским фестивалем-марафоном «Песни России». Если накануне коллективы театра «Русская песня» зажигали в Усть-Лабинске, то уже спустя сутки 24 июня артисты закатили мощный концерт в Кропоткине.

На центральной площади перед Городским Домом культуры собралось более 15 тысяч человек.

- Мы здесь, чтобы увидеться и услышать друг друга, объединиться и под аккомпанемент народных песен еще раз напомнить самим себе, чьей земли мы уроженцы, - поприветствовала поклонников народная артистка России Надежда Бабкина.

По традиции перед началом каждого концерта солисты ансамбля «Славяне» предложили собравшимся исполнить частушки. Такой флешмоб будет проводится в каждом городе и станице по маршруту фестиваля - марафона. Обычные кубанцы смогут вместе с народными артистами спеть и станцевать.

- Эмоции просто зашкаливали! Надежда Бабкина – невероятная певица! А как она работала со зрителями, детьми. Высший класс! – делились впечатлениями кропоткинцы.

На одной сцене с постоянными участниками фестиваля выступили и местные творческие коллективы. В их числе - ансамбль эстрадного танца «Подарочек», самодеятельная кавер-группа «Сюрприз», хореографический ансамбль «Росинка» и вокальный ансамбль «Россияночка».

Следующими шоу увидят жители Белореченска, Тимашевска, Славянска-на-Кубани, Горячего ключа, Тихорецка и Краснодара.