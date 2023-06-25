В Анапе при странных обстоятельствах погиб восьмилетний школьник

Волонтеры сразу же приступили к поискам. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Вечером 23 июня волонтеров и полицейских Анапы подняли по тревоге – пропал мальчик. В таких случаях медлить нельзя, на поиски ребенка были брошены все силы курорта.

Все что было известно о таинственно исчезнувшем школьнике – ему восемь лет, светлые глаза и волосы. Уехал 23 июня рано утром из дома на велосипеде.

- О местонахождении ребенка ничего не известно с момента исчезновения. Идут поиски, - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Семья ребенка проживала в хуторе Песчаный. Это в 45 км от Краснодара, находится на берегу Витязевского лимана. Родные надеялись, что сын заигрался с друзьями и потерял счет времени. Но в ночь на 24 июня им сообщили – найдено тело мальчика, он погиб.

- Поиски завершены. К сожалению, ребенок погиб. Приносим родным соболезнования, - подтвердили волонтеры.

Что стало причиной смерти несовершеннолетнего – сейчас гадают все жители Песчаного. Здесь не особо людно, всего 300 с лишним населения. Жизнь соседей на виду друг у друга.

В последний раз ребенка видели в районе магазина «Хуторок» в 10.30. Он должен был поехать домой, но так и не вернулся. Одна из версий, которую обсуждают местные, что маленького велосипедиста сбили и виновник сбежал с места ДТП. Так ли это выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.