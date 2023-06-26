«Он старается быть ближе к семье»: муж тяжелобольной Анастасии Заворотнюк отказался от участия в шоу Навки в Сочи

Петр Чернышев отказался от участия в ледовом шоу в Сочи Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Навка каждый год организовывает ледовое шоу. Труппа фигуристов приезжает и в Сочи с программой «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На ледовой сцене привыкли видеть Петра Чернышева, но этом году он решил не выступать. Многие поклонники связывают данное решение фигуриста с его тяжелобольной женой Анастасией Заворотнюк.

Фанаты начали переживать в соцсетях и предполагать различные версии. Кто-то посчитал, что у звезды «Моей прекрасной няни» резки ухудшилось здоровье и фигурист решил уделить время семье. Ведь Чернышев остался без работы, а у него на руках больная жена и маленькая дочь. К тому же старшая дочь Заворотнюк вернулась из Дубая в Россию.

Однако хореограф ледовых шоу Никита Михайлов поспешил успокоить поклонников. Петр Чернышев решил не участвовать в шоу Навки из-за других проектов. И у фигуриста просто физически не хватает времени. По предварительным данным, на ледовой сцене Навки Чернышев планирует вернуться зимой.

Ситуацию прокомментировала и сама Татьяна Навка:

- Наша команда всегда смотрит вперед, и, конечно, мы продолжаем работать над новыми проектами. Петр — мой партнер и надежный товарищ. В настоящий момент он занимается новой постановкой и специальными выступлениями в Москве и по всей России, - рассказала woman.ru Татьяна Навка.

По словам олимпийской чемпионки, Петр - очень талантливый режиссер. Сейчас Чернышев вкладывает много сил в творчество и постановки, но и не забывает про родных.

- Конечно, по возможности он старается быть ближе к семье, поэтому на гастроли наших шоу в Сочи в этом году он не поехал. Но мы с Петром в активном рабочем процессе! Поэтому следите за анонсами наших будущих проектов, - заключила Татьяна Навка.

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