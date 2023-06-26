Жена актера Антона Макарского похвасталась формами в бикини на отдыхе в Сочи

Семья Макарский отдыхает в Сочи Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многие знаменитости отдыхают в Сочи. Семья Макарский тому не исключение. Пара вместе с детьми приехали в Лазаревское для совместного отдыха. А какой отпуск без прогулки на катере. Виктория Макарская показывает каждый день своим поклонникам, как они проводят время.

50-летняя жена актера похвасталась и своей фигурой. Виктория выбрала фиолетовый купальник и сняла себя на катере. Многие фанаты отметили, что артистка в хорошей форме даже после родов.

Виктория показала и своих детей. Наследники готовились к полету на парашюте - на них надевали спасательные жилеты. Семья Макарских выглядит по-настоящему счастливой - с лиц не спадает улыбка.

Во время морской прогулки Виктория раскрыла новый талант. Она показала свои детям, как нужно общаться с дельфинами.

«Ау! Ау!», - кричит певица тоненьким голоском.

Так она зовет поближе к себе дельфинов. И это действительно работает! Млекопитающие приближаются к яхте и устраивают настоящее шоу.

«Им нравится этот звук! Дельфинчики! Смотрите, они плывут на этот звук к нам!» - радуется Виктория, а дети повторят за мамой и звонко смеются.

Напомним, супруги официально оформили отношения в 2003 году. Пара воспитывает 10-летнюю дочь Марию и 8-летнего сына Ивана.

Виктория рассказывала в личном блоге, что у них с мужем были очень сложные периоды в жизни и она хотела развестись, но артистам удалось преодолеть кризис в отношениях и сохранить семью.

Исполнители также вместе пережили потерю двоих сыновей. Певица признавалась, что первый мальчик должен был родиться еще до появления на свет Марии и Ивана, однако беременность оказалась замершей. А еще одного ребенка она потеряла после того, как родила дочь и сына.

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