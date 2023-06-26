Бесплатный концерт Ханны собрал аншлаг в торговом центре Краснодара

Желающих послушать выступление актрисы собралось очень много

В Краснодаре вечером 25 июня прошел бесплатный концерт певицы Ханны. Уже днем в сторону одного из торговых центров, где выступала артистка, начали собираться пробки. К началу мероприятия поклонники полностью заполонили здание.

Видео с концерта публиковали в соцсетях зрители и сама Ханна. На кадрах видно, как все три этажа забиты людьми. Фолловеры дружно подпевали певице, держа в руках мобильники с включенными камерами.

- Атмосфера потрясающая. Ради этого я не сплю ночами, еду 28 часов в поезде, 20 часов на машине за пару дней, - написала Ханна в соцсетях.

После выступления в торговом центре Краснодара Ханна открыла именную звезду.

В кубанской столице был третий по счету концерт Ханны на юге России за несколько дней. Первый прошел в Ялте, затем певица порадовала поклонников в Геленджике. После выступлений исполнительницу закидали сообщениями с благодарностями за энергию и заряд эмоциями.

В июле у Ханны запланированы концерты в Москве, Турции, Казани. 8 июня певица приедет в Сочи.

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