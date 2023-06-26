Зайчики, караоке-будка и юнармейское движение: Как в Краснодаре прошел День молодежи

Фото: Диана Мартынова

В Краснодаре с размахом отметили День молодежи. Фестиваль проходил в «Экспоград Юг», был представлен девятью площадками и собрал множество участников, таких непохожих, но с одинаково горящими глазами и желанием создавать.

Одни из участниц фестиваля — 14-летняя Валерия Бочкарёва и 15-летняя Елена Рязанцева. Девушки занимаются волонтерством. В этом им помог ресурс Добро.ру. До этого Лера на таких фестивалях не была, а Лена принимала участие лишь во Всероссийском чемпионате по робототехнике. На фестивале в Краснодаре они помогали участникам.

Лена и Лера пожелали нашей молодёжи быть открытыми, стремиться к новому, заниматься любимым делом и получать от этой жизни всё!

Фото: Диана Мартынова

Денис Евланов, председатель совета регионального отделения «Движение первых» Краснодарского края. На фестивале он был со своей командой активистов – 120 человек до 6 до 18 лет.

- Мы показали ребятам, что у нас в крае открылась новая организация, к которой можно присоединиться. У нас 12 направлений деятельности, и ребёнок может выбрать любое. На этом фестивале мы хотим привлечь ещё больше молодёжи, чтобы развивать край вместе, - сказал Денис Евланов.

На фестивале для участников организовали караоке-будку, медиастудию и много различных фотозон. Были и большие пушистые зайчики, к которым можно было подойти, обняться, поиграть и сфотографироваться.

Дима, зайчик фестиваля от КубГАУ. В ряды аниматоров фестиваля он попал благодаря организации Российские студенческие отряды. Помимо него, на фестивале были ещё зайчиха и белка.

О своих задачах Дима рассказывает: «Когда мне предложили быть зайцем на фестивале, я подумал, что это будет весело. Я могу развлекать участников, да и сам посмеяться с ними. Здесь очень много дружелюбных, ярких и интересных людей. Все бегут обниматься, танцуют, радуются, просят сфотографироваться. Иногда очередь выстраивается из людей! Я очень доволен своей ролью на фестивале».

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий также присутствовал на фестивале и пожелал всем молодым людям здоровья и терпения. Также дополнил: «Желаю тем, кто ещё не создал семьи, обязательно их создать, чтоб в семьях было много детей, а воспитывали вы их в духе любви и патриотизма. Патриотизм – это любовь к Родине, любовь действенная. Проявляйте любовь, милосердие и сострадание по отношению к тем, кто рядом с нами находится. Пусть Господь Бог всех вас хранит!».

Фото: Диана Мартынова

Алексей Воронов, один из организаторов фестиваля и куратор Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики» в Южном федеральном округе. На фестиваль приехало порядка 150 волонтёров от этой организации. Ребята провели тренинг для всех желающих и викторину на тему здорового образа жизни.

Юнармия тоже посетила фестиваль. Ребята рассказали, что в своей организации занимаются военной подготовкой и несмотря на свой юный возраст, уже умеют собирать и разбирать автоматы, стрелять из пневматического оружия, надевать противогазы и химзащиту, метать гранаты. Думают пойти в войска России, когда вырастут.