В Краснодаре завершили замену магистральной теплосети в направлении КМР

Рабочие проверяют теплотрассы с помощью роботов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти три километра новых труб уложили в Комсомольском микрорайоне в районе улиц Симферопольской, Сормовской, а также на Онежской, Восточной и 2-й Заречной. По этой магистральной трубе диаметром 600 мм тепло и горячую воду получали более ста тысяч горожан. Теперь его увеличили до 700: это значит, что жители района будут получать еще больше тепла!

-Объем работ - очень масштабный. Нам говорили: вы можете не успеть, но мы постарались и все выполнили даже раньше срока, - подтвердил генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - Уже сегодня в обед начнем заполнять систему, горячая вода будет постепенно возвращаться к нашим потребителям!

Новые трубы уложили уже с современной пенополиуретановой изоляцией. Благодаря ей тепло будет доходить до потребителей в нужном качестве, не испаряясь и не остывая по пути. А гарантийный безаварийный срок службы новых сетей - минимум 25 лет.

Чтобы не мешать движению транспорта, замена участков велась под землей без перекрытия движения на основных улицах. Не останавливалась и работа трамваев: под путями также проходит одна из труб.

БУДЬ В КУРСЕ

В нынешнем году в подготовку тепловых сетей, котельных, и центральных тепловых пунктов Краснодартеплоэнерго вкладывает рекордную сумму - почти миллиард рублей! Вложенные инвестиции позволят повысить надежность и качество теплоснабжения краевой столицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Исследовать теплосети в Краснодаре теперь будет робот

Умная техника помогает выявить слабые участки и устранить их до начала холодов

Краснодар стал четвертым городом в России, где проводится такое исследование. Это дорогостоящий, но эффективный способ изучения тепловых сетей. Он позволит выявить какие-то узкие места и до отопительного сезона их устранить, не дожидаясь нештатных ситуаций.

Такую «санацию» можно проводить с минимальным числом разрытий: это помогает беречь тротуары и клумбы, а также не создает помех движению машин. Наличие поворотов и закруглений или даже текущей под большим напором воды технике - не помеха.

-Контроль ведется ультразвуком и камерой, которая видит все в радиусе 360 градусов. А в мобильном диагностическом комплексе все время находится специалист. Он контролирует работу системы на экранах, куда выводится вся информация о передвижении комплекса, - рассказывает главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков. - Джойстиком, похожим на игровой, он регулирует движение робота.

В первую очередь в Краснодаре таким инновационным способом изучили теплосети диаметром более 300 мм, которые проработали больше десяти лет. В комплексе с заменой теплосетей и модернизацией котельных эти мероприятия повысят надежность теплоснабжения в краевой столице.