На берегу лимана нашли тело ребенка и велосипед. Следователи выясняют причины гибели пропавшего накануне 8-летнего мальчика в Анапе

Следователи возбудили уголовное дело

Вечером 23 июня волонтеров и полицейских Анапы подняли по тревоге – пропал 8-летний мальчик. Опытные поисковики в таких случаях не медлят. Сотни людей вышли искать Диму (имя изменено).

Волонтеры и правоохранители передавали из уст в уста: пропавшему мальчику восемь лет, у него светлые глаза и волосы. Ребенок был на велосипеде.

Семья Димы живет в хуторе Песчаный. Это в 15 км от Анапы, он находится на берегу Витязевского лимана. Родные надеялись, что сын заигрался с друзьями и потерял счет времени. Но в ночь на 24 июня им сообщили – найдено тело мальчика, он погиб.

- Поиски завершены. К сожалению, ребенок погиб. Приносим родным соболезнования, - подтвердили волонтеры "Лиза Алерт".

Вскоре стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка.

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю с целью полного и всестороннего установления всех обстоятельств гибели 8-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что мама с сыном виделись в последний раз перед магазином, куда она пошла и оставила его одного на время.

- Она знала, что он хочет потренироваться делать трюки на велосипеде, - сообщили детали следователи.

Выйдя из магазина, сына женщина не нашла. Позже привлекла для этого волонтеров.

- Той же ночью в ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в нижней части обрыва, ведущего к лиману, с травмами, характерными для падения с высоты. Там же был обнаружен велосипед мальчика. В ходе осмотра места происшествия и тела погибшего каких-либо повреждений, свидетельствующих о его насильственной смерти, обнаружено не было. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в краевом следственном управлении, - уточнили в Следкоме Кубани.

Расследование уголовного дела продолжается.

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