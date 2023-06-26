Море теплое, температура воздуха выше 30. Синоптики рассказали об обстановке в курортных городах Краснодарского края в конце июня

Переменчивая погода ожидается в ближайшие дни в регионе

После затяжных ливней на территории Краснодарского края установилась самая подходящая для отпускников жаркая погода. На пляжах можно подрумянить бока, да и морская воду к концу июня стала комфортной для купания.

26 июня синоптики прогнозируют на Кубани жару. Днем столбики поднимутся до 33 градусов. Пекло собьют дожди с грозой.

«Синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона, наполненного преимущественно сухим и жарким воздухом. И только вечером короткими грозовыми дождями отметится приближающийся холодный атмосферный фронт», - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Ветер 26 июня будет дуть западный около 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. А вот 27 июня порывы ветра усилятся до 12 м/с. Также до 28 градусов опустятся и столбики на термометрах.

В Сочи уже распространили штормовое предупреждение по сильным дождям. Местным жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды 27 июля.

28 и 29 июня в регионе воздух снова прогреется до 30 градусов. А в пятницу ожидается временное резкое понижение температуры днем до 24 градусов. К выходным погода снова нормализуется.

Температура Черного моря у берегов Краснодарского края поднялась до 26 градусов. Теплее всего в Геленджике. В Новороссийске море 25 градусов. В Сочи, Анапа и Туапсе водные градусники показывают 24 градуса.

Самая теплая вода в Азовском море – у берегов Приморско-Ахтарска. Там температура поднялась до 25 градусов. В Ейске и Темрюке в воде 24 градуса.