«Она была вся черная». На Кубани через полгода после ДТП, в котором женщина стала тяжелым инвалидом, возбудили уголовное дело

Вика до и после. Фото: Ирина Борс

Страшная авария под Армавиром произошла в посленовогодний день. 2 января 42-летняя Вика из поселка Заветного села в свою «Ладу» и поехала набрать питьевой воды. Прошел час-другой. А она все не возвращалась. Родные стали нервничать, но потом сестре женщины позвонил знакомый и рассказал, что Виктория попала в аварию. Ее машину разорвало на части после удара, а сама она в тяжелом состоянии в реанимации.

- Мне потом рассказывали очевидцы, что она была вся черная, ее било в конвульсиях до приезда скорой, - со слезами вспоминает сестра пострадавшей Джанета.

За жизнь и здоровье Вики начали бороться врачи. Диагнозы были неутешительные – сильнейшая травма головного мозга, разбитые ребра, ключица и крупные гематомы по всему телу. Но женщина выкарабкалась с того света. Правда, с огромными потерями. Сейчас Вика не ходит, не говорит. А ее тело стало похоже на тело подростка.

- Полгода она лежала в больнице, у нее пролежни остались, а когда выписали, она весила чуть больше 30 килограммов. Сейчас она дома, с родителями и дочкой, которую воспитывала одна. Наша мама не видит, и наверное, это к лучшему. Потому что Вика из цветущей женщины превратилась в больную, но мы не теряем надежды, - рассказывает Джанета.

Уголовку возбудили через 6 месяцев

Пока Вика боролась за жизнь среди проводов и людей в белых халатах, уголовное дело бродило по кабинетам. Родственники считали, что его готовы были замять. Виновница ДТП имеет влиятельных родных в городе.

- У меня нет доступа к материалам дела. Оно находится на прокурорской проверке, поэтому детали рассказать не могу, – прокомментировала адвокат пострадавшей Виктория Вашурина. – Но известно, что виновница ДТП даже не извинилась перед родственниками, предложила какую-то мизерную помощь, которая не покрывает расходы семьи на лечение.

Викторию планируют переправить в Москву на реабилитацию. Один день в частной клинике стоит около 40 тысяч рублей. Сейчас собрано боле 2 млн рублей на то, чтобы женщина смогла ходить сама. Родственники верят, что их Вика вновь возьмет в руки ножницы – до аварии она была первоклассным парикмахером.

- Мы благодарны всем, кто нам помогает, сами мы никогда не справились. Только транспортировка стоит более 200 тысяч рублей. Это нереальные суммы, - признается сестра Вики.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока готовился материал, стало известно, что уголовное дело по факту ДТП все же было возбуждено.

- За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении предполагаемой виновницы происшествия 38-летней жительницы Армавира возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.