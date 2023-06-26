Некисельные берега. Где в Анапе найти пляжи без камки

Пляжи Анапы заполонила камка. Фото: t.me/makovozovy

В Анапе летний курортный сезон в самом разгаре. Сотни туристов приехали сюда, чтобы отдохнуть под жгучим южным солнцем. Они выходят из отелей на пляжи в надежде увидеть чистый песок и прозрачную воду. И если песок в Анапе — наилучшего качества, то с кристальной воды в море не наблюдается из-за сезонного цветения водорослей.

- Возникновение на пляжах водоросли Кладофоры бродячей, в народе «камка» — обычное природное явление. Данная водоросль является частью эко-системы Черноморского побережья. Выбросы происходят преимущественно локально, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Анапы.

Чаще всего, если пройти 50 —100 метров вдоль моря, вода уже будет чистая. Поэтому туристам, которые встретили возле своего отеля зеленую жижу, советуют не останавливаться на одном месте, а немного обследовать территорию.

- Количество камки всегда разное и регулярно возобновляется. Местонахождение водорослей зависит от подводного течения, направления ветра, прошедшего шторма, глубины и многих других факторов, - поделились в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что после сильного шторма вода самостоятельно очищается от камки. Но несмотря на этого, береговая линия пляжа каждый день убирается сотрудниками МУП ОКУ. Также за санитарным состоянием пляжных территорий следят отели и санатории.

Если вы все же не хотите купаться с водорослями, или надеяться на счастливый случай, лучше всего посещать пляжи: Большой Утриш, Сукко, Высокий берег, Малая бухта, Благовещенская, Бугазская коса, Центральный пляж. Здесь камку можно встретить реже всего.