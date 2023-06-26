Авто в кредит: какие нюансы нужно учитывать при покупке транспорта

Не каждая семья способна заплатить сразу всю сумму за автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как известно, автомобиль уже давно не роскошь, а средство передвижения. На собственном транспорте гораздо удобнее добираться на работу, ездить в торговые центры за покупками, на дачу и отдых. Пожалуй, единственный минус такого приобретения – его цена, которая к тому же регулярно растет.

Согласно аналитике, размещенной на сайте banki.ru, средняя стоимость нового отечественного автомобиля с января 2022 года по январь 2023-го выросла на 18,9%, подержанной иномарки – на 16,4%, новой иномарки – на 52,9%. За два года рост стоимости еще более ощутим: с января 2021 по январь 2023 года новые отечественные авто подорожали на 45,5%, новые иномарки – на 78,7%, подержанные – на 47,9%.

Такой рост цен, разумеется, сказывается на покупательской активности. Не каждая семья способна заплатить сразу всю сумму за автомобиль и стоит перед выбором: искать вариант подешевле или же брать кредит. Конечно, здесь каждый решает сам, но нужно понимать, что стоимость ТС напрямую зависит от его состояния, даты выпуска, пробега, имеющихся дефектов. Поэтому стоит хорошенько все проанализировать и просчитать, сколько нужно будет вложить, чтобы привести более дешевый автомобиль в надлежащий вид, какая сумма будет уходить на его ежемесячное обслуживание. Возможно, полученный расчет вас устроит, а возможно, вы поймете, что проще и выгоднее купить подороже, но в лучшем состоянии.

Как обезопасить себя при выборе и покупке

В любом случае к выбору авто нужно подойти ответственно. Если покупаете авто с пробегом, здесь внимательность нужна вдвойне, а то и втройне, особенно если берете его «с рук», а не в салоне. Прежде всего, изучите среднюю рыночную стоимость авто в его комплектации. Все, что сильно от нее отличается в меньшую сторону, должно насторожить. Продавать себе в убыток никто не будет, следовательно, есть риск или нарваться на мошенников, или же получить авто с проблемами, на которые не рассчитывал.

Особо тщательно проверяйте документы. Если их нет или они вызывают подозрение, от сделки стоит отказаться. Проверить стоит ПТС (паспорт транспортного средства), СТС (свидетельство о регистрации) и страховку. Если продавец действует по доверенности, обратите внимание, чтобы она была заверена нотариусом, а также на то, какие именно действия с ТС она разрешает.

В ПТС проверьте раздел «Особые отметки», здесь могут быть записи, например, о замене цвета, VIN/номера кузова, года выпуска, модели, изменении номера двигателя. Это может быть как следствием ошибок при заполнении ПТС, так и свидетельством восстановления авто после аварии. Сверьте данные ПТС и СТС, все пункты в них должны совпадать. Что касается страховки, то в ней страхователем и выгодоприобретателем должен значиться собственник ТС. Если страховка оформлена на юр. лицо или банк, это говорит о том, что фактическим собственником авто является как раз-таки юр. лицо или банк, а не продавец.

После проверки документов внимательно осмотрите автомобиль. Лучше это делать с профессионалом, у которого наметан глаз и есть необходимое оборудование. Если такой возможности нет, тогда обращайте внимание на следующие моменты:

- отсутствие/наличие явных дефектов, вмятин, царапин, сбитой краски, ржавчины;

- качество сварных швов, не отличаются ли в разных проемах сварные точки;

- не отличаются ли детали по цвету, совпадает ли цвет внешней окраски и на внутренних элементах (под уплотнителями и в подкапотном пространстве);

- нет ли коррозии под обшивкой салона и багажного отделения, сиденьями;

- оцените взглядом, не слишком ли свежая краска для возраста авто.

Обязательно проверьте все, что можно, на работоспособность: щетки и омыватели, свет и поворотники, регулировку сидений, подогрев и т.д.

Если авто вас устроит и вы решите оформлять покупку, составляйте договор купли-продажи. Продавец может предложить вместо него оформить генеральную доверенность, но на такой вариант соглашаться не стоит – есть риск, что он отзовет ее, а вы останетесь и без авто, и без денег. Не соглашайтесь и на просьбу продавца занизить сумму купли-продажи. Указывайте в договоре только реальную сумму покупки.

Какой заем предпочесть при покупке авто

Итак, вы поняли, что покупка автомобиля просто необходима, определились с моделью и суммой, которая вам нужна. Теперь стоит озадачиться выбором кредитной программы. Здесь есть два варианта – целевой автокредит и универсальный потребительский кредит. Разберемся, чем они отличаются.

Целевой автокредит.

Основное отличие такого займа от потребительского – это то, что он выдается только на покупку ТС, которое становится залогом до полного погашения долга. Если по какой-то причине вы перестанете платить по кредиту, банк может забрать ваш автомобиль. Еще одно отличие – это необходимость иметь первоначальный взнос.

Несмотря на эти моменты, у автокредита есть и свои плюсы. Во-первых, процентная ставка обычно более низкая, чем у потребительского. Также можно рассмотреть вариант целевого займа с господдержкой. Во-вторых, банк заинтересован в чистоте сделки и самого транспортного средства, что облегчит вам поиск надежного авто.

Например, на сайте банка РНКБ есть специальный раздел «Автокредит», где представлен список автосалонов, с которыми банк работает по автокредитованию. Подобрать подходящий вариант можно и среди новых моделей, и среди авто с пробегом. Также в этом разделе можно узнать об основных условиях получения целевого займа на покупку авто и сделать предварительный расчет ежемесячного платежа на онлайн-калькуляторе.

Потребительский кредит.

Если вы хотите приобрести авто у частного лица или не желаете оформлять покупку в залог банку, стоит рассмотреть варианты потребительского кредита. Здесь вам не нужно будет учитывать требования банка при выборе транспортного средства, не нужен будет первоначальный платеж, а автомобиль сразу будет ваш, без залога.

Если такой вариант вам подходит больше, тогда изучите текущие предложения банков, возможные процентные ставки и дополнительные условия.

На том же сайте РНКБ Банк (ПАО) можно в режиме реального времени рассчитать кредит наличными, узнать остальные условия кредитования и принять решение, какой вариант займа на покупку авто вам подходит больше.

Автокредит наличными

Помимо традиционных форм потребительского и автокредитования, банки формируют свои программы для покупки ТС. Так, РНКБ представил новый кредитный продукт: «Автокредит наличными», который стал своеобразным симбиозом целевого и потребительского займов.

Отличительными позициями современного продукта РНКБ стали:

- возможность купить новый или подержанный автомобиль как в салоне, так и у частного лица;

- отсутствие обязательного первоначального взноса. Первый платёж по кредиту вам нужно будет оплатить в следующем после подписания кредитного договора месяце;

- возможность получения заемных средств наличными;

- возможность уменьшения переплаты за счет дисконта к процентной ставке.

При этом процентная ставка зависит от состояния автомобиля и страховки. Например, страховой полис на авто оформлять не обязательно, но его наличие снизит ставку по кредиту до 2%.

До выплаты долга банку ТС остается в залоге. Это, конечно, налагает некоторые ограничения: без согласия банка вы не сможете его продать, подарить или сдать в аренду. Также такой автомобиль нельзя использовать в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Но при этом хозяином автомобиля являетесь вы.

Подробную информацию об условиях получения «Автокредита наличными» можно узнать на официальном сайте банка

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