Роман Костомаров в протезах показал рвущее сердце видео

Роман Костомаров показал, как он проходит реабилитацию

Роман Костомаров впервые опубликовал видео из больницы после ампутации ног. Олимпийский чемпион в поте лица тренируется на велотренажере, на кадрах видны и протезы, сообщает kp.ru.

Несмотря на все преграды и трудности Костомаров заявил, что со всем справится.

«Не просто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное!», - написал Костомаров.

Фигурист полностью лишился стоп и голени. Сейчас конечности Романа перевязаны бинтами. Напомним, Костомаров пережил тяжелую пневмонию и чуть не лишился жизни. Сейчас чемпион делает все, чтобы реабилитация проходило максимально плодотворно.

Отметим, ранее сообщалось, что сначала Роман Костомаров будет носить простой механический протез, а потом бионический. Избавление от всех последствий инфекций в организме долги процесс. Но врачи уверены, что современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках.

«Уверены, что Роман справится и мы его еще увидим на льду!». – пишут в соцсетях поклонники Костомарова.

Кроме этого, медики отмечают, что Роман готовится к протезированию рук. А на это уйдет больше времени.

«С ногами проще, чем с руками. После протезирования первым делом Роману предстоит думать о том, как научиться ходить, научиться есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее. Все-таки это не руки, а клешни, металл», - сообщил спортивный врач Андрей Звонков.