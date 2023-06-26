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Общество26 июня 2023 13:46

Роман Костомаров в протезах показал рвущее сердце видео

Олимпийский чемпион сообщил, что восстановление ему дается непросто
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Роман Костомаров показал, как он проходит реабилитацию

Роман Костомаров показал, как он проходит реабилитацию

Роман Костомаров впервые опубликовал видео из больницы после ампутации ног. Олимпийский чемпион в поте лица тренируется на велотренажере, на кадрах видны и протезы, сообщает kp.ru.

Несмотря на все преграды и трудности Костомаров заявил, что со всем справится.

«Не просто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное!», - написал Костомаров.

Фигурист полностью лишился стоп и голени. Сейчас конечности Романа перевязаны бинтами. Напомним, Костомаров пережил тяжелую пневмонию и чуть не лишился жизни. Сейчас чемпион делает все, чтобы реабилитация проходило максимально плодотворно.

Отметим, ранее сообщалось, что сначала Роман Костомаров будет носить простой механический протез, а потом бионический. Избавление от всех последствий инфекций в организме долги процесс. Но врачи уверены, что современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках.

«Уверены, что Роман справится и мы его еще увидим на льду!». – пишут в соцсетях поклонники Костомарова.

Кроме этого, медики отмечают, что Роман готовится к протезированию рук. А на это уйдет больше времени.

«С ногами проще, чем с руками. После протезирования первым делом Роману предстоит думать о том, как научиться ходить, научиться есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее. Все-таки это не руки, а клешни, металл», - сообщил спортивный врач Андрей Звонков.

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