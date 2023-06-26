«Дед на самокате оказался корректировщиком». Доброволец с Кубани поймал шпиона в зоне СВО

Руслан (справа) снова уехал в зону СВО по контракту. Фото: личный архив

Руслан из станицы Старовеличковской – боец со стажем. В первый раз он ушел добровольцем в составе казачьего отряда в марте 2022 года. Вместе с товарищами оборонял Красный Лиман, а в октябре вернулся домой. Его жена Анастасия должна была вот-вот родить, поэтому ей нужна была помощь. Ведь пара воспитывает еще двух детей.

- Я приехал, убедился, что с ребенком все хорошо, ей уже 5 месяцев. Старшей дочери – 13, среднему сыну – 11 лет. Семья без меня неплохо справляется, а мне нужно было идти за «ленточку» - долг зовет, - признается боец.

За время службы случается всякое, говорит мужчина. Нужно быть постоянно начеку, быстро реагировать на нестандартные ситуации и внимательно наблюдать, что происходит вокруг.

- Мы стояли в одном населенном пункте. Там на электросамокате ездил дедушка лет 60. Оказалось, сдавал наши позиции противнику, а потом по нам били из артиллерии, - говорит Руслан. – Он как-то стал кричать в магазине, что у него дома в подвале миномет есть. Пришлось проверить. Так и вышло.

Руслан лично участвовал в разработке плана по аресту шпиона. В его доме действительно хранилось оружие. Мужчина также признался в том, что передавал секретные данные ВСУ.

- Мы сдали его в штаб, чтобы он больше не совершал таких действий, - рассказывает доброволец.

После рождения дочки, Руслан решил опять встать в строй, подписал контракт и уже попрощался с родными. Он ушел на передовую еще на один год.