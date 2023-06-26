График отключения горячей воды в Новороссийске в июле и сентябре 2023: когда, где и на сколько отключат воду в июле и сентябре Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тепловики города-героя провели работу над ошибками и еще весной составили список самых слабых мест, где жителям чаще всего приходилось сидеть без горячей воды или даже отопления. Такие участки стали чинить в первую очередь. Например, на ул. Гордеева, Видова, Черняховского и в районе ул. Набережной - там бывало, что кипяток утекал куда угодно, только не в краны людям.

А в июле в городе и вовсе поменяют огромную трубу на ул. Суворовской диаметром 500 мм — максимальной для приморского города. Она идет от крупной котельной «Южная» и подает ресурс в 75 многоэтажек, а также в горбольницу № 3, поликлинику Авиценна, Детский коррекционный центр, в два диспансера, несколько школ и гимназий и в другие социальные объекты:

-Одна только эта труба стоит 14 миллионов! - сообщил директор по экономическому развитию и тарифному регулированию АТЭК Виктор Горбенко. - В целом мероприятия на этом районе ободутся и вовсе в 35 миллионов, включая асфальтирование и последующее благоустройство территории после разрытия, привлечение дополнительной техники и закупку стройматериалов, запорной арматуры и компенсаторов, а также ремонт лотков. А всего в подготовку Новороссийска к зиме вкладываем более ста миллионов!

Помимо замены сетей модернизируют и котельные. В пяти обновляют оборудование, 11 переведут на автоматический режим. Там умная техника будет сама реагировать на изменения погоды и регулировать параметры без человеческого фактора: потребителям не нужно будет долго ждать, пока система «раскочегарится».

-Автоматизация затронет и 21 центральный тепловой пункт - эти объекты отвечают непосредственно за приготовление горячей воды перед подачей потребителям, - рассказал технический директор АТЭК Максим Караваев. - С этой задачей на ЦТП теперь будут справляться новые насосы и теплообменники. А жителей Южного района будут согревать капитально отремонтированные котлы. Продолжат в этом году и менять насосы.

Правда, жителям 180 многоэтажек придется какое-то время принимать холодный душ. В июле заниматься закаливанием будут по этим адресам.

Где не будет горячей воды?

Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54 4 - 17 июля

Аршинцева, 25 а, 50 4 - 17 июля

Борисова, 11а, 13, 15 4 - 17 июля

Видова, 153, 157, 163а, 163б, 165, 167, 167б, 169, 171, 173, 177, 179/108, 196, 196а 11 - 17 июля и 12 - 18 сентября

Волгоградская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54 4 - 10 июля

Восточный пер.,16 11 - 17 июля и 12 - 18 сентября

Героев Десантников, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 95, 97 4 - 10 июля

Глухова, 20 4 - 17 июля

Дзержинского пр., 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 210, 216, 216 а, 218, 220/2, 207, 209, 221, 231, 225 4 - 10 июля

Дзержинского ул., 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156 4 - 17 июля

Исаева, 4, 6 4 - 17 июля

Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 20, 51, 51а, 53, 57 4 - 17 июля

Комсомольская, 22 4 - 17 июля

Куникова, 1, 5, 9, 11, 19, 21 4 - 17 июля

Куникова, 52 а, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66 4 - 10 июля

Ленина пр., 9б, 9а, 22, 52, 52а 4 - 17 июля

Малоземельская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23 4 - 10 июля

Матвейкина, 1 корп.2, 3, 4, литер №3 4 - 10 июля

Набережная, 29Д, корпус, 1,2 4 - 17 июля

Набережная, 69 4 - 17 июля

Первомайская, 5 4 - 17 июля

Пионерская, 12, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 21б, 25, 27, 33, 37, 39, 39а 4 - 10 июля

Свердлова,16б, 18а 4 - 17 июля

Свободы, 30а 11 - 17 июля и 12 - 18 сентября

Сибирская, 26 4 - 17 июля

Снайпера Рубахо, 16, 23 4 - 17 июля

Суворовская, 2Б 4 - 17 июля

Суворовская, 77, 79 4 - 17 июля

Хворостянского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13б, 15 4 - 10 июля

Хохлова Жени, 2 4 - 17 июля

Черняховского, 17, 19, 21 4 - 17 июля

Чехова, 20 4 - 17 июля

Энгельса, 66, 70, 70 А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95 4 - 17 июля

Южная, 6, 10, 10а, 12, 14 4 - 10 июля