В парке «Южные культуры» Сочи расцвела единственная в мире магнолия Карпуна

У магнолии Карпуна бутоны не белого, а розового цвета. Фото: www.kavkazzapoved.ru

В парке «Южные культуры» расцвела уникальная магнолия Карпуна. Свое название дерево получило в честь известного сочинского ученого, ботаника-дендролога Юрия Николаевича Карпуна. Он первым обнаружили и описал загадочное растение, которое до сих пор ставит в тупик ученых со всего мира.

«В свое время парк посещала профессор из Китая, которая написала самую крупную монографию по магнолиям. И увидев растение, она сказала, что ни в одном из ботанических садов, которые ей доводилось ранее посещать, и даже в Китае она такой магнолии не видела», - рассказал старший дендролог парка Алексей Плотников.

Появление этого экземпляра в парке по сей день является самой большой. Никто не знает, когда магнолия появилась в коллекции парка и кто ее высадил. Также не удалось обнаружить эти данные в городских архивах. Но возраст взрослого дерева этой магнолии специалисты оценивают примерно в 45-50 лет.

Магнолия Карпуна считается одной из главных ботанических ценностей сочинского парка. Она выделяется крупными листьями и необычными большими бутонами розового цвета.

Ученые уже планировали сворачивать эксперимент. Фото: www.kavkazzapoved.ru

Ботаники много лет пытались получить саженцы от этого чудо-дерева, но эксперимент увенчался успехом лишь осенью 2022 года.

«В начале лета 2021-го под кроной магнолии Карпуна были установлены несколько емкостей с питательным субстратом. Различие каждого в составе почвы и наборе питательных компонентов, влияющих на формирование и развитие корней. Весь эксперимент постоянно фиксировался в протоколах, а за чистотой ботанического опыта наблюдала специально созданная комиссия», - рассказали в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Первый отросточек уникального растения. Фото: www.kavkazzapoved.ru

Многие месяцы отводы, помещенные в субстрат, никак не проявляли себя. Ученые уже планировали завершить этот опыт и признать еще одно поражение. Но при очередной проверке емкостей сотрудник парка обнаружил корешки на одном из отводов.

Саженец магнолии Карпуна, полученный вегетативным способом размножения, сразу же был отделен от маточного дерева и помещен в тепличные условия. По словам руководителя эксперимента, в открытый грунт отросточек будет пересажен не скоро. Вторая в мире магнолия Карпуна может появиться только через несколько лет.