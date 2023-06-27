Звезда ФК «Краснодар» Матвей Сафонов требует возбуждения уголовного дела против бывшей супруги

Фото взято из соцсетей

Разлад в семье Сафоновых случился еще полтора года назад – осенью 2021-го. Тогда Анастасия улучила мужа в изменах. Она заявила, что Матвей не прошел проверку большими деньги и девушками легкого поведения.

Затем история затихла. Вратарь стал звездой сборной России, а Анастасия с дочкой укатила в Москву. Там она стала стилистом и забыла о прошлой жизни. Но ненадолго – летом девушка узнала, что бывший муж требует вернуть подаренную машину и дочь, а еще – платить алименты.

От фамилии супруга Анастасия – в девичестве Казачек – пока не отказалась. И получила порцию хейта в соцсетях. Мол, она порочит вратаря.

Не сидел без дела и Сафонов. Он требовал полицию возбудить уголовное дело в отношении бывшей супруги. Об этом она рассказала в соцсетях. К посту прикрепила фото с отказом в возбуждении дела.

Суть претензий девушка не указала. Только добавила, что бывший супруг умел (и умеет) делать сюрпризы. Только они уже не радуют.

- Мне казалось, я достаточно уже видела от этого человека… Он ребенка пытается забрать, машину отнять, требует платить алименты. Теперь еще ходатайствует о возбуждении на меня уголовного дела, – написала девушка.

Но засудить супругу у Матвея не вышло – из-за отсутствия состава преступления. Об этом заявили в отделении полиции, куда поступило заявление.