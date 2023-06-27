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Эта история потрясла всех - российский бизнесмен Сергей Галицкий овдовел. Он похоронил супругу две недели назад – 14 июня. СМИ утверждали, что последние годы Виктория лечилась в Италии. Она боролась с онкологией. Но болезнь оказалась сильнее – и женщина скончалась. Ранее о серьезном недуге признался и бизнесмен. Он заявил, что серьезно болен. Но недуг не назвал.

Сейчас бизнесмен ушел в тень. Новость о смерти супруги он никак не комментировал. Молчали и его помощники. Параллельно из сети исчезло и единственное фото Виктории. Оно было сделано на свадьбе дочери пары – Полины – несколько лет назад.

Известно, что Галицкие познакомились в КубГУ. Они учились на экономическом факультете, куда Сергей поступил после армии. Девушка познавала азы бухгалтерской деятельности, парень – бизнеса. На покорение супруги у будущего миллиардера ушел не один месяц. Но ухаживания она приняла. И даже пошла под венец – после окончания учебы.

Так Сергей Арутюнян стал Галицким. Он взял фамилию жены. И через пару лет основал империю – «Магнит». Во всех начинаниях его поддерживала жена. Она была рядом и, как могла, помогала супругу.

Параллельно Виктория вела и свой бизнес. В 2002-м она впервые открыла фирму – рекламно-аналитическую группу.

По данным «КП» – Кубань», всего женщина владела семью компаниями. Шесть из фирм уже закрылись, осталась одна. Она открылась в 2013-м. За прошлый год чистый убыток фирмы составил 3,1 млн рублей (выручка – 173,8).

Отметим, что почти все компании Виктории Галицкой занимались рекламной деятельностью. Но были и исключения. Одна ее фирма занималась сборкой и монтажом конструкций. Но тоже делала акцент на рекламу – баннеры и растяжки на улицах города.

Поговаривают, что Виктория Галицкая тесно общалась с телеведущей Эвелиной Хромченко. Они даже гостили друг у друга. Только общих фото женщины не делали.

«КП» – Кубань» выражает соболезнования родным и близким Виктории Галицкой.