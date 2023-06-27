Родителям сказал, что сортирует гуманитарку, а сам работал в военном госпитале ДНР: волонтер честно рассказал о том, зачем поехал в зону СВО

Фото из личного архива

Владиславу Чевачину всего 20 лет, а за его плечами уже несколько поездок на Донбасс в составе гуманитарной миссии «Мы вместе» и работа в донецкой больнице. Тяга оказаться там, где людям нужна любая помощь, оказалась сильнее. А до того, как началась спецоперация, парень занимался международными отношениями и возглавлял общественное объединение, продвигающее национальные интересы России за рубежом.

- Если ты мужчина, тебе не надо искать особый повод, чтобы к этому прийти. Нельзя быть патриотом наполовину и сидя дома делать вид, что тебе не всё равно. Когда страна нуждается в помощи и тебе ничего не мешает проявить гражданскую активность, то назовите мне хоть одну причину этого не делать. Народ должен понимать, что поехать волонтером на Донбасс – это не геройство, а нормальность. Не все могут профессионально воевать, но каждый должен внести вклад в победу. У меня было желание поработать там руками и помочь своей стране, - говорит Владислав.

Фото из личного архива

Своей семье парень сказал, что отправляется в Ростовскую область разгружать гуманитарку и помогать переселенцам с документами. Чтобы близкие не переживали.

- Потом легенда чуть поменялась, и меня «перевели» работать в больницу в Ростове-на-Дону, - рассказывает Владислав. - Как оказалось, многие мои товарищи так сделали во время первой поездки. Но на самом деле я был в Донецке и работа там в госпитале. Зато, когда вернулся домой и рассказал, где побывал, родители мной очень гордились. В следующий раз провожала уже вся родня. Там, в ДНР, увидел, как украинские националисты трусливо обстреливают гражданские объекты – школы, больницы и парки. Могут и в случайное место попасть. Как-то ВСУ обстреляли обычный автобус с пассажирами. Погибли семь человек, включая ребенка.

Фото из личного архива

В донецкой больнице Влад и его напарники встречали кареты с ранеными, заносили их в отделение больницы, сопровождали и помогали медикам. Здесь он поработал месяц.

- В Донецке меня окружали самые мужественные люди страны, будь то военнослужащие, врачи или студенты-медики. Молодые хрупкие девушки выполняли невероятно тяжелую работу – чтобы спасти жизнь раненых, они справлялись своими силами, носилок часто не хватало, все было занято. И как, спрашивается, можно остаться в стороне? Отвечаю тем парням, кто рассказывает сказки, что «без нашей помощи там прекрасно справятся» – пока вы так рассуждаете, в это время отважные донецкие девушки не жалеют своих сил. Без перерыва на отдых и сон трудятся в бешеном темпе, чтобы спасти как можно больше жизней, - рассуждает Влад. – Знаете, я был там ранней весной. Было еще холодно, и как-то привезли в госпиталь раненого бойца. У него не было с собой теплых вещей, не было в больнице и свободных носилок. И нам с ним пришлось ждать немного больше обычного. Я покрыл его своей курткой и стал растирать те части тела, что не были порешечены осколками. Сам жутко замерз, но врачи вытащили парня «с того света», сейчас он идет на поправку. И мы даже подружились.

Фото из личного архива

Сейчас Влад уже в Краснодаре, в родном городе собирает гуманитарку для военных и жителей новых территорий России.

- Сегодня мы должны забыть о личных интересах и помогать, кто чем может, - объясняет Влад. - Никакие жизненные радости и профессиональные успехи будут не важны, если потеряем страну. Весь мир смотрит на нас с надеждой, и мы обязательно выстоим!