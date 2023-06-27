Появятся новые направления и парковка для машин. Какую пользу принесет модернизация трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре

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Трамвайную развязку на улице Московской планируется модернизировать до 1 сентября этого года. Она позволит обновить 1400 метров существующих путей, построить около 200 метров новых, а также открыть новые направления. Кроме этого, при обновлении узла в порядок приведут и территорию развязки: здесь оборудуют бордюры, на месте существующей трамвайной колеи создадут зеленую зону, а рядом появится парковка для машин.

Сейчас на месте вовсю кипят строительные работы, горэлектротранспорт временно изменил маршруты. Заключительный этап модернизации подойдет к 9 августа. К этому периоду все трамваи восстановят привычные графики движения.

- Модернизация трамвайного узла на улице Московской – это не только замена 1,2 км рельсов и шпал на четырех участках. Это еще и 200 метров нового пути, который соединит направление по улице Крайней с улицей Островского и направление по улице Красных Зорь – с улицей Московской, - сообщили в компании «Синара – ГТР Краснодар», которая реализует концессию по строительству Западной трамвайной линии.

Модернизация узла позволит соединить центральную и западную части города. Так, именно по этому отрезку после окончания строительства по концессии Западной линии пойдет маршрут №13 от улицы Декабристов до Немецкой деревни.

После обновления развязки МУП «КТТУ» сможет оперативно оптимизировать маршруты трамваев в случае сбоев движения. А в будущем модернизированный узел обеспечит связь с Северо-Восточной трамвайной линией, предусмотренной в Генплане Краснодара.

Стоит отметить, что новый участок пути во время первого этапа модернизации узла откроют уже к началу июля.

КОНКРЕТНО

В течение месяца участки трамвайного узла будут поэтапно закрываться для укладки рельсошпальной решетки и установки стрелок.

Участок по улице Крайней будет перекрыт до 2 июля

- Меняется движение маршрутов №№3,20,21,22.

Участок по улице Красных Зорь закрыт до 2 июля

- Меняется движение маршрутов №№2,3,21,22.

(!) Маршруты №№1 и 20 временно ходить не будут.

Участок по улице Московской перекроют с 14 июля по 16 июля

- Меняется движение маршрутов №№1,2,5,8,21 и 22.

(!) Маршрут №15 в эти дни будет отменен.

Участок по улице Островского будет закрыт с 14 июля по 23 июля

- Меняется движение маршрутов №№1,2,5,8,15.