Экс-супруга звезды ФК «Краснодар» Сафонова обвинила адвоката мужа в махинациях

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Новыми подробностями обрастают судебные тяжбы звезды футбольного клуба «Краснодара» Матвея Сафонова и его бывшей супруги – Анастасии. Месяц назад девушка заявила, что мужчина решил забрать у нее машину и дочь и взыскать алименты – по 13,38 тысяч рублей. Для этого он обратился в суд.

Ранее женщина обвинила футболиста в изменах. Она заявила, что не прошел испытание большими деньгами и женщинами легкого поведения. И впервые призналась, что добиралась из роддома одна. Якобы Матвей не забрал супругу и дочь из-за новых подруг.

Сам игрок эту информацию не комментировал. Зато ярко высказалась о ситуации его девушка – Марина Кондратюк.

«Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и, тем более, на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели – это только деньги», – заявила девушка.

Накануне состоялось первое судебное заседание. Второе судья назначила на осень.

- Однако представитель Матвея преждевременно попросил перенести [заседание] на сентябрь, сообщив, что у него уже будет решение в это время. Судья была удивлена. Откуда Матвей заранее может знать, когда суд вынесет решение, – написала в соцсетях женщина.

Слова она подкрепила записью. По словам Анастасии, на видео слышен разговор судьи и адвоката Матвея Сафонова. Сторона футболиста эту информацию пока не комментировала.