Распылил перцовый баллончик и отнял телефон. Разбойника, напавшего на 13-летнего мальчика, осудили в Сочи

Мужчину осудили за нападение на подростка

В Сочи 34-летнего мужчину осудили на два года тюрьмы после нападения на 13-летнего мальчика. Обвинение по статье "Разбойное нападение на несовершеннолетнего" в отношение сочинца поддержала прокуратура Краснодарского края.

Дело было в январе, когда на одной из улиц курорта он подошел к подростку и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

- Его цель была - смартфон «Xiaomi». Для подавления воли ребенка нападавший распылил ему в лицо газы, - сообщили в ведомстве.

Через месяц разбойника, позарившегося на детский телефон, поймали полицейские. Он сознался, но оправдывал свои действия состоянием алкогольного опьянения.

- Телефон рассчитывал сдать в ломбард, поживиться, - рассказывал он.

В итоге суд Адлера признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, а также с использованием предметов в качестве оружия).

Ему дали два года колонии общего режима.