Кубань проводит июнь дождями

Непогоду обещают синоптики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый месяц лета выдался в Краснодарском крае дождливым и прохладным. Впервые за много лет июнь не был жарким.

Настоящее южное лето наступило только к его концу.

Однако не все дожди вылил на Кубань июнь. Синоптики обещают, что остаток месяца регион будет жить в состоянии штормового предупреждения.

- До 30 июня ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе 15-20 м/с, - сообщает главный специалист Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Днем 29 июня воздух, несмотря на непогоду, раскалится до +32 градусов. На следующий день жара спадет до +26 градусов.

На Черноморском побережье тоже будет неспокойно.

-На курортах переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с ветром. Но температура воздуха будет максимально комфортной до +27 градусов, - сообщила метеоролог.

Длительных прогнозов на июль специалисты делать пока не берутся.

Ранее сайт kp.kuban.ru сообщал, что водителя фуры убило ударом молнии на овощной базе под Краснодаром. Этот момент попал на видео.