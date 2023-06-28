Николай Павлов: «ВСУ не в состоянии сейчас воевать без западной поддержки»

Программа выходит с понедельника по среду

Мы продолжаем цикл интервью «СлоВами Очевидца» с краснодарцем Николаем Павловым. Он приехал в короткий отпуск из зоны СВО, где несет службу по контракту. В январе Николай пошел добровольцем, а решение это было принято после того, как целый год Павлов возил гуманитарную помощь из Краснодара в ЛДНР.

- Нам нужно подготавливаться с точки зрения опыта, знаний, количества вооружений, сделать работу над ошибками… Поэтому стоим, учимся, совершенствуемся, - говорит Очевидец.

Что чувствуют бойцы там и какие чувства испытывает вернувшийся доброволец здесь, в родном городе? Продолжит ли Павлов службу? Обо всем он честно рассказывает в программе «СлоВами Очевидца» на Радио «Комсомольская правда» ( в Краснодаре 91.0 ФМ ). Не пропустите: выпуск сегодня в 18 часов. Продолжение по будням: в понедельник, вторник и среду в это же время. Подкасты слушайте на сайте: radiokp.ru