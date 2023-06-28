Боец из автомата сбил дрон противника Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Доброволец из Новороссийска с позывным Гений сбил беспилотник, переносивший гранаты. Опасная машина летела в метрах 40 от бойца. Казак испугался – все же техника была начинена взрывчаткой, но в считанные секунды собрался.

- Он летел и сбрасывал гранаты. Я сначала обнял дерево, чтобы он меня не заметил, окопы были далеко. Летел в метрах 40 от меня, я расстояние прикинул и, была не была, начал в него стрелять, попал три раза. Тут же забрали его, отправили на изучение, - рассказывает боец.

Гений в первый раз ушел на СВО в декабре 2022 года. Дома оставил жену и четверых детей. Но отсиживаться не мог. Служил бы и дальше, да получил ранение в бедро.

- При очередном штурме задело ногу. Месяц был в Волгограде в госпитале, потом отправили в санаторий Анапы. Пять дней назад только выписали, хожу без трости, - признается казак.

Доброволец рвется в бой. Травма только зажила, а он уже думает, как бы снова отправиться к товарищам.

- Там казаки, мои братья, как я могу оставаться дома? Кто-то должен уйти на передовую, нельзя всем по диванам отсиживаться. Противник меня разозлил, теперь еще больше хочу поехать, – говорит Гений.

Но все же боец пока задержится в родных стенах. Супруга просит, чтобы он хоть ненадолго взял отпуск – пара ждет пятого ребенка.