Врач из Краснодара пять лет судится с пациенткой из-за плохого отзыва о себе

Кассация во второй раз принимает решение по этому спору Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Судебные тяжбы между врачом и пациенткой из Краснодара длятся уже пять лет. И кажется, могут длиться еще дольше. Спор за право быть услышанным с одной стороны и профессиональную репутацию – с другой начался в 2018 году. Тогда Анастасия Н. пришла на прием к онкологу Станиславу Демидову в частную клинику Краснодара. Она осталась недовольна приемом и поставленным диагнозом, который по этическим соображениям и по закону о врачебной тайне не озвучивается даже в суде. А после визита к Демидову нашла выход своим недовольствам, описав ощущения в интернете.

- Когда я вышла из клиники, то фактически была в состоянии истерики!!! Мне жить не хотелось. Такое ли ощущение должно быть у пациента после общения с великим доктором, мастером своего дела??? – так начала свою речь на сайте-отзовике «ПроДокторов» Анастасия. И это только незначительная часть эмоционального текста, который она написала под данными врача. Доктор Демидов посчитал сведения, указанные в отзыве несоответствующими действительности, и подал на сайт иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он потребовал удалить порочащий, по его мнению, пост. «ПроДокторов» отказались это делать и озвучили свои аргументы. - Врач обратился со своими требованиями в 2018 году. Но мы были с его требованиями не согласны, потому что отзыв нами проверен. Он был выражен в форме мнения и оценочного суждения. Главной странностью этого дела, как нам показалось, изначально было то, что несколько судов города Краснодара передавали его по подсудности или другим судьям. В ноябре 2021 года Первомайским районным судом было вынесено решение в пользу доктора. Несмотря на то что лингвистическая экспертиза в деле по сути сочла отзыв мнением пациентки, суд постановил удалить его с сайта, - говорит юрист, представляющая сторону ответчика Тамара Евтушенко.

Юрист Тамара Евтушенко считает, что у пациентов есть право мнения Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Все последующие суды поддержали это решение. Но Кассация отменила его и отправила дело врача на новое рассмотрение. На протяжении пяти лет этот текст изучали семь судей и эксперты-лингвисты.

А 22 июня коллегия судей Кассационной инстанции в очередной раз заслушала аргументы сторон и отложила заседание, чтобы принять новое решение. - Это не первое дело об отзывах пациентов в отношении врачей, которое мы ведем. И в большинстве случаев суд становится на сторону пациента и его прав на мнение и свободу самовыражения, - говорит юрист, готовясь к очередному заседанию 29 июня. Надо сказать, в судах врач Станислав Демидов и его «обидчики» не встречались ни разу, несмотря на твердую принципиальную позицию со всех сторон.

Следующее заседание суда намечено на четверг, 29 июня Фото: Сергей НАДЕЖДИН

К слову, бывшая пациентка Демидова иногда присутствует на заседаниях суда и от своих слов отказываться не собирается.

(по материалам дела №33-5501/2023)