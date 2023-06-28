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Общество28 июня 2023 10:04

Врач из Краснодара пять лет судится с пациенткой из-за плохого отзыва о себе

Кассация во второй раз рассматривает дело о вреде деловой репутации, чести и достоинства доктора частной клиники
Ева МУР
Кассация во второй раз принимает решение по этому спору

Кассация во второй раз принимает решение по этому спору

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Судебные тяжбы между врачом и пациенткой из Краснодара длятся уже пять лет. И кажется, могут длиться еще дольше. Спор за право быть услышанным с одной стороны и профессиональную репутацию – с другой начался в 2018 году. Тогда Анастасия Н. пришла на прием к онкологу Станиславу Демидову в частную клинику Краснодара. Она осталась недовольна приемом и поставленным диагнозом, который по этическим соображениям и по закону о врачебной тайне не озвучивается даже в суде. А после визита к Демидову нашла выход своим недовольствам, описав ощущения в интернете.

- Когда я вышла из клиники, то фактически была в состоянии истерики!!! Мне жить не хотелось. Такое ли ощущение должно быть у пациента после общения с великим доктором, мастером своего дела??? – так начала свою речь на сайте-отзовике «ПроДокторов» Анастасия. И это только незначительная часть эмоционального текста, который она написала под данными врача. Доктор Демидов посчитал сведения, указанные в отзыве несоответствующими действительности, и подал на сайт иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он потребовал удалить порочащий, по его мнению, пост. «ПроДокторов» отказались это делать и озвучили свои аргументы. - Врач обратился со своими требованиями в 2018 году. Но мы были с его требованиями не согласны, потому что отзыв нами проверен. Он был выражен в форме мнения и оценочного суждения. Главной странностью этого дела, как нам показалось, изначально было то, что несколько судов города Краснодара передавали его по подсудности или другим судьям. В ноябре 2021 года Первомайским районным судом было вынесено решение в пользу доктора. Несмотря на то что лингвистическая экспертиза в деле по сути сочла отзыв мнением пациентки, суд постановил удалить его с сайта, - говорит юрист, представляющая сторону ответчика Тамара Евтушенко.

Юрист Тамара Евтушенко считает, что у пациентов есть право мнения

Юрист Тамара Евтушенко считает, что у пациентов есть право мнения

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Все последующие суды поддержали это решение. Но Кассация отменила его и отправила дело врача на новое рассмотрение. На протяжении пяти лет этот текст изучали семь судей и эксперты-лингвисты.

А 22 июня коллегия судей Кассационной инстанции в очередной раз заслушала аргументы сторон и отложила заседание, чтобы принять новое решение. - Это не первое дело об отзывах пациентов в отношении врачей, которое мы ведем. И в большинстве случаев суд становится на сторону пациента и его прав на мнение и свободу самовыражения, - говорит юрист, готовясь к очередному заседанию 29 июня. Надо сказать, в судах врач Станислав Демидов и его «обидчики» не встречались ни разу, несмотря на твердую принципиальную позицию со всех сторон.

Следующее заседание суда намечено на четверг, 29 июня

Следующее заседание суда намечено на четверг, 29 июня

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

К слову, бывшая пациентка Демидова иногда присутствует на заседаниях суда и от своих слов отказываться не собирается.

(по материалам дела №33-5501/2023)

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ