На Кубань надвигаются сильные ливни с градом

Обильные осадки вновь обрушатся на регион Фото из архива КП

В последние дни жители Кубани ощутили настоящую летнюю жару. Столбики термометров, перевалившие за +30, стали передышкой после проливных дождей. Отдельные районы ранее особенно ощутили на себе удар стихии. Из-за ливней были подтоплены улицы и дворы. Местами вода вовсе зашла в дома жителей.

Однако, как отмечают синоптики, обильные осадки вновь обрушатся на регион. В крае в настоящее время действует очередное штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами, градом и шквалистым ветром.

«В связи с прохождением фронтальных разделов в Краснодарском крае ожидается очередное ухудшение погодных условий. Уже в четверг, 29 июня, погода начнет меняться. Днем местами в крае пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах сильный дождь, град», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А порывы шквалистого ветра местами усилятся до 15-20 метров в секунду.

Ночью 29 июня в крае обещают +13…18°, днем температура воздуха составит +27…32°. В горах ночью столбики термометров покажут +9…14°, днем + 20…25°. На Черноморском побережье ночью обещают температуру +17...22°, днем воздух прогреется до +25…30°.

«Не исключено, что будет вновь объявлено штормовое предупреждение», – уточняют синоптики.

Погода будет неспокойной в том числе и на Черноморском побережье.

«На курортах переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с ветром. Но температура воздуха будет максимально комфортной, до +27 градусов», - сообщила «КП»-Кубань» главный специалист Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

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