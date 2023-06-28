"Тереть поочередно одной ногой другую": Советы спасателей, что делать, если затянули водоросли или унесло течением в Черном море

Чтобы отдых прошел без каких-либо неприятностей, необходимо не забывать о своей безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы чаще всего выбирают для отдыха юг России. Черноморские курорты привлекают ценами, отелями и расположением - все-таки не нужно лететь за границу. Но многие отдыхающие забывают о мерах предосторожности. Кто-то идет купаться в шторм, игнорируя все сообщения от спасателей. А когда течение начинает уносить - у людей возникает паника.

Чтобы отдых прошел без каких-либо неприятностей, необходимо не забывать о своей безопасности. О правилах безопасности на воде kp.ru рассказала помощник начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Галина Королева.

Как вести себе при сильном течении

- Одной из опасностей на воде является течение. И первое, что необходимо сделать, если уносит течение, – это не паниковать и успокоиться, - говорит Галина Королева. - А дальше плыть не против течения, а параллельно пляжу. И когда течение ослабнет, то уже можно будет двигаться по направлению к берегу. Если тяжело, то для сохранения сил можно периодически плыть на спине.

Что делать, если затянули водоросли

Еще одна опасность в море - это водоросли. Они могут затянуть не только обычных туристов, но и опытных пловцов.

- Если вы почувствовали, что к ногам начали липнуть водоросли, не останавливайтесь и не барахтайтесь на месте, так как можно запутаться еще больше, - говорит Галина Королева. - В этой ситуации необходимо резко отталкиваясь обеими ногами, постараться освободиться. Если это не удалось сделать, то стоит тереть поочередно одной ногой другую, скатывая с них водоросли. Освободившись, нужно плыть осторожно, пока не минуете опасное место. И ни в коем случае не ныряйте, иначе водоросли могут опутать шею.

Что делать, если рядом тонет человек

Но что делать, если вы стали свидетелем того, что рядом тонет человек? Спасатели в первую очередь рекомендуют обратиться за помощью к профессионалам. Но если поблизости никого нет, то стоит посмотреть, где рядом спасательные средства.

- Им может быть все, что увеличит плавучесть человека, и что вы в состоянии до него добросить. Когда доплывете до тонущего, то следите за тем, чтобы утопающий в панике не хватался за вас. Это подвергнет его и вас опасности. Поэтому постарайтесь успокоить паникующего человека и внушить ему, что он спасется только в том случае, если будет вам подчиняться. И спокойно плывите с ним к берегу, - заключила Галина Королева.

Напоминаем, что купаться разрешено только на специально оборудованных для этого местах. Ведь на официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники.