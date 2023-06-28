УАЗы застряли посреди бурлящей реки. Троих детей со взрослыми эвакуировали после неудачной переправы на побережье Краснодарского края

На Кубани спасатели эвакуировали 6 человек из машин, застрявших в русле реки. Фото: t.me/kubanspas

На Кубани шесть человек застряли в машинах посреди реки в Туапсинском районе в 12 километрах от села Тенгинка.

Два УАЗа пытались поздней ночью переехать русло рек Шапсухо и Бурхан, но застряли. В автомобилях в этот момент находились шесть человек, среди которых трое — дети.

- Получив информацию, спасатели Туапсинского отряда «Кубань - СПАС» незамедлительно выехали на помощь в место слияния русел рек, - сообщили в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Уточняется, что спасатели доставали людей из реки при помощи альпинистского снаряжения.

- Спасатели эвакуировали на берег реки 6 человек и организовали им безопасный маршрут возвращения. Для этого они натянули переправы через четыре участка реки, - уточнили в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Группу туристов доставили в безопасное место. Никому из участников экскурсии не потребовалась медицинская помощь.

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