Разряд привел к поражению мозга. Медик рассказал, почему у мужчины после удара молнией в Краснодаре не было шансов на выживание

Мужчина фактически сгорел заживо за секунду

Накануне под Краснодаром произошла шокирующая трагедия – во время непогоды мужчину убило ударом молнии. Примечательно то, что приезжий из Симферополя бежал по открытой территории овощной базы, вокруг которой находилось множество высоких металлических предметов.

Очевидцев случившегося было много. Все какое-то время стояли как вкопанные и боялись подойти к коммерсанту. А он упал резко замертво и не подавал признаков жизни.

- Лил сильный дождь, прям стеной. Грохот был такой силы, что я аж подпрыгнул. Подойти боялись, потому что каждый переживал – а вдруг ударит снова. Гроза была жуткая, - прокомментировал свидетель случившегося Сергей.

Оперативно на место вызвали скорую.

- Удар молнии пришелся прямо в голову. Это привело к поражению мозга и внутренних органов. Моментальная смерть, - сказал фельдшер Андрей Власенко, который прибыл на место ЧП спустя несколько минут после случившегося.

Помочь пострадавшему мужчине уже было невозможно. Медику оставалось лишь констатировать смерть.

Подобные природные явления изучают несколько десятилетий. Специалисты говорят, что спрогнозировать траекторию удара молнии невозможно.

- Стихия непредсказуема, и руководствоваться тем, что такой случай один на миллион точно не стоит. Напряжение молнии может быть от десятков миллионов до миллиарда вольт. Есть случаи, когда люди выживали после удара молнии – но она либо била рядом с человеком, либо основной разряд не задевал жизненно важные органы, - отмечают метеорологи.

Во время грозы стоит находиться в помещениях с закрытыми окнами – самый очевидный совет экспертов. Также из главных правил – нельзя прятаться под одинокими деревьями, останавливаться на больших полянах, бегать, находиться в мокрой одежде и на возвышенностях.