С начала СВО Кубанская митрополия отправила 350 тонн гуманитарной помощи

Духовенство помогает бойцам и словом. и делом. Фото: Кубанская митрополия

С начала СВО Кубанская митрополия активно помогает бойцам СВО и беженцам, которые приехали в Краснодарский край. Прихожане, духовенство и предприниматели из разных районов передали более 350 тонн гуманитарной помощи на передовую, а для нужд солдат и офицеров закупались квадрокоптеры и амуниция, материалы для изготовления свечей и масксетей, продукты и вода. Машины с ценным грузом Екатеринодарская и Кубанская епархия отправляет каждый месяц, иногда случается и по несколько раз.

- Из 133 приходских храмов в 89, а также в двух монастырях, помощь СВО осуществляется на регулярной основе. При них открыты мастерские по пошиву маскировочных сетей, носилок, аптечек, изготавливаются окопные свечи, производятся сухпайки, - рассказали в пресс-службе митрополии.

По благословению митрополита Григория в приходах взялись за работу по уникальным направлениям. Например, в Свято-Никольском храме в Ильском изготавливают металлические каркасы для обтяжки брезентом «Градов». А в епархиальном отделе по социальному служению и церковной благотворительности Екатеринодарской епархии собрали строительный материал для восстановления после обстрелов порушенных церквей, домов и школ на Донбассе. Всего удалось отправить более 10 тонн стройматерилов.

Прихожане организовали мастерские при храмах. Фото: Кубанская митрополия

Добрую помощь получали беженцы. Горячеключевское благочиние передало почти 10 тысяч литров питьевой воды в Донскую митрополию (Ростовская и Шахтинская епархии). Были закуплены 5 тонн продуктов для нуждающихся: консервы, крупы, сахар, овсяные хлопья, сухие завтраки, сухофрукты, чай и печение. Не забили положить в посылки для беженцев и постельные принадлежности, одноразовую посуду, средства личной гигиены. Особое внимание удалили детям. Для них в соседний регион отправили наборы для художественного творчества и настольные игры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Каждый месяц епархиальным гуманитарным складом беженцам выдаются продуктовые и гигиенические наборы, подбирается одежда. По пятницам они могут встретиться с кризисным психологом и ежедневно с социальным работником. С июля 2023 года продуктовые и гигиенические наборы формируются на средства Фонда президентских грантов.

МЕЖДУ ТЕМ

Кубанские священники поддерживают бойцов в зоне СВО. Они ездят в военные госпитали, общаются с мобилизованными и добровольцами в окопах, окормляют мирных жителей новых российских территорий.

Священники выезжают в зону СВО. Фото: Кубанская митрополия

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТ КУБАНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

- Закупка бытовой техники для нужд госпиталей и беженцев

- Закупка и отправка медикаментов и аптечек в зону СВО

- Заготовка сушенных овощей и изготовление суповых наборов и сухпайков

- Закупка коптеров, антидроновых ружей, полевых кухонь, в холодное время бойцы обеспечивались «печками-буржуйками»

- Передача Евангелий, молитвословов, крестов для воинов, участвующих в СВО

- Передача строительных материалов для восстановления храмов, домов и объектов социальной инфраструктуры

- Для православных храмов из зоны СВО передается все необходимое для совершения богослужений (ладан, свечи, кагор, лампадное масло и др.)

- Плетение маскировочных сетей - Пошив медицинского белья для раненых, находящихся в госпитале

- Изготовление окопных свечей

- В холодное время года прихожане занимались вязанием теплых носков, шапок, жилеток и др.

- Учащиеся воскресных школ регулярно пишут письма бойцам на фронт

- Пошив фиксирующих многофункциональных повязок для оказания первой помощи на фронте

- На пожертвования прихожан приобретаются обмундирование (подсумки, наколенники, рюкзаки, боевые пояса и пр.)

- Изготовление «сухого походного душа» (комплект для гигиены рук и тела) - Пошив лоскутных одеял

- Изготовление и передача металлических каркасов для обтяжки брезентом "Градов"

- Помощь беженцам с поиском и предоставлением жилья

- При больничных храмах оказывается содействие в предоставлении медицинской помощи беженцам из зоны боевых действий

- Помощь и сопровождение в трудоустройстве беженцам

- Приобретение школьных принадлежностей и музыкальных инструментов для детей беженцев.