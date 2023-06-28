У старушки отобрали квартиру, а она и не поняла. После смерти пенсионерки в Краснодаре выяснилось, как ее обманули

Бабушка квартиру продала и не знала Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

81-летняя жительница Краснодара умерла в 2020 году, но до конца своих дней так и не узнала, что ее обманули. Пенсионерка жила в собственной трехкомнатной квартире, но в силу возраста была нелюдима и малообщительна. Зато, похоже, попала на карандаш "черным риелторам" как владелица жилья без наследников.

Те воспользовались брешью в законодательстве, разрешающем переоформление жилья без присутствия владельца и зарегистрировали квартирку бабушки на себя. Это обнаружилось при проверке квитанций за коммуналку. Тревогу забили бдительные соседи бабули.

- Во время проверки получена копия договора купли-продажи квартиры, согласно которому пенсионерка якобы продала свою квартиру в сентябре 2019 года. При этом пенсионерка с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности по договору не обращалась, регистрационные действия совершены в ее отсутствие, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уже после такой находки прокуратура попросила экспертов проверить документы сделки на подлинность почерка. Выяснилось, что женщина ничего не подписывала, за нее это сделали другие.

- В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, а также признания его выморочным с последующим признанием права собственности за муниципальным образованием город Краснодар, - уточнили в ведомстве.

Суд согласился с требованиями прокуратуры, отменил сделку о продаже квартиры и передал жилье в пользование города.

Но это еще не все. Теперь "покупателями" квартиры бабушки займутся следователи. Их подозревают в мошенничестве. Эта схема известна правоохранителям - мошенники ищут одиноких стариков, чтобы потом обманом присвоить их жилье.

В прошлом году прокуратура через суд отменила три подобные "сделки".

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Без владельца нельзя будет оформить сделку, если подать заявление

- В Росреестре никогда не смогут оформить сделку с квартирой/домом, если вы документально оформите отказ делать это без вашего присутствия. То есть пишется заявление о том, что никаких сделок с жильем производиться не должно, если вас при этом в Росреестре физически нет, - говорит юрист Сергей Иванов. - Такой отказ можно оформить и через "Госуслуги". И жилье будет защищено.