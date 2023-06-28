10-летний вундеркинд из Новороссийска мечтает создать лекарство от неизлечимых болезней

Фото: скриншот телеканала Россия 1

10-летний Игорь Козырев – необычный ребенок. Пока одни дети играют во дворе, он часами читает книги и смотрит лекции по химии. Все – ради лекарства от неизлечимых болезней. Его парень мечтает создать не первый год.

Для этого даже отправился на шоу – «Удивительные люди» – и покорил телезрителей. Он вышел в финал, по памяти собрав таблицу Менделеева.

«У нее были неправильно расположены элементы, отсутствовали номера. От меня требовалось расставить все по порядку», – делился впечатлениями парень.

Фото: скриншот телеканала Россия 1

С задачей парень справился и вышел в финале. Там его ждали еще два испытания. Сперва называл по формуле химическое вещество, затем – отвечал на вопросы экспертов.

«Я прочитал много книг по химии, посмотрел научных передач. Если выиграю главный приз, куплю оборудование для лаборатории, в которой хочу создать лекарство от неизлечимых болезней», – заявил парень.

Но забрать приз у парня не вышло. Победителя определяли зрители. Они отдали первое место – канатоходцу из Дагестана. Он набрал 25% голосов. Это на 7% больше, чем у Игоря, который стал вторым.

Фото: скриншот телеканала Россия 1

Зато мальчика позвали на химфак МГУ. Его знания высоко оценил кандидат химических наук и преподаватель факультета, Максим Лиханов.

«Игорь показал отличное знание химии. Надеюсь, к окончанию школы интерес к науке у него не угаснем. А мы будем рады видеть его в наших стенах», – заключил мужчина.