Лепс, Слава и Хабиб приедут с концертами на побережье Черного моря

В Анапе в июле выступит Шаман, Хабиб и Лепс. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Анапе в июле для местных жителей и туристов придумали обширную развлекательную программу. Для того чтобы отдыхающим было нескучно в вечерние часы, на курорт приедет множество популярнейших артистов.

- 2 июля на «Летней эстраде» пройдет Игра в кальмара. 3 июля выступит Григорий Лепс. 5 июля – Ария «Морской тур». 6 июля – Слава, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

На курорте 7 июля Северный флот исполнит хиты группы "Король и Шут". 8 июля пройдет спектакль «Любовнички». 9 июля выступит Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет».

- 10 июля – ENIGMA. 11 июля – MILANA STAR шоу STARS PARTY. 12 июля – Юмористическое шоу «ХБДcМ». 13 июля радовать отдыхающих своими песнями будет XOLIDAYBOY, а 14 июля изысканные номера покажет ТОДЕС, - уточнили в мэрии Анапы.

Уточняется, 15 июля на курорте выступит иеромонах Фотий. 16 июля – Диана Анкудинова. 18 июля свой концерт даст популярнейший артист MACAN. 20 июля – "Уральские пельмени".

- 21 июля выступит АМИРЧИК. 25 июля – SHAMAN, 26 июля в Анапе снова выступит ТОДЕС. 27 июля – ХАБИБ 28 июля – Владимир Кузьмин, 29 июля – КняZZ, - поделились в пресс-службе мэрии курорта.

Кроме того, 30 июля на сцене выступит Ислам Итляшев & Mr. NЁМА. 31 июля – Марина Девятова.

Все мероприятия будут начинаться в 20:00. Стоимость билетов - от 600 рублей.