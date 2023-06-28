10 правил жизни Сергея Галицкого

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий практически не дает интервью. За последние три года он только один раз поговорил с журналистами – с авторами Youtube-проекта «Коммент. Шоу». Там бизнесмен впервые рассказал о своей болезни. Но называть недуг отказался.

Позже появились слухи, что больна и супруга Сергея – Виктория. А недавно СМИ сообщили о смерти женщины. Они утверждали, что она скончалась 14 июня. Последние годы жена бизнесмена провела в Италии. Там она лечилась от онкологии. Но болезнь оказалась сильнее.

Сам бизнесмен эту информацию никак не комментировал. Он не выходил к СМИ почти два года – с осени 2021-го. Но даже тогда он объяснил разговор большим количеством слухов. Жители Краснодара утверждали, что бизнесмен болен.

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

Чтобы не сеять панику, он вышел к СМИ и рассказал о недуге. А заодно признался, что занимался выводом футбольного клуба «Краснодар» на самоокупаемость. Чтобы его содержал фонд, который занимался покупкой и продажей акций.

Еще одна цитата из интервью – "в гробу карманов нет" – также широко разошлась в медиа. А сейчас мы собрали топ-10 вырезок из разговоров Сергея Галицкого. Большая часть диалогов состоялась около 10-15 лет назад, но мысли бизнесмена актуальны и сейчас.

«Предприниматель — это человек, проживающий свою собственную жизнь, а не жизнь под копирку. Многие читают истории успеха и пробуют чему-то соответствовать, но копия всегда будет хуже оригинала. Только через свое осознание мира ты, может, к чему-то придешь», журнал «Эксперт», 2011.

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

«Коммерсант не должен бояться. Это как в футболе: если при счете 1:0 ты начинаешь играть на удержание счета, ты точно получишь. Ты не должен просыпаться со страхом потерять бизнес», газета «Ведомости», 2010.

«Нет ничего острее и веселее, чем бизнес во всех его проявлениях — и положительных, и отрицательных», журнал Forbes, 2007.

«Важное качество сильного коммерсанта — умение неожиданно сказать об очевидных вещах, что это все фигня. Надо иногда людей в шоковое состояние вводить. Атмосфера электризуется, электризуется — бац, что-то родилось», журнал «Секрет фирмы», 2006.

«Сложно сказать, что в жизни главное. Жизнь — она бессмысленна сама по себе. Просто надо найти себе дело, чтобы занять этот промежуток между рождением и смертью. Какой смысл жизни? Да нет его. Родить детей — это репродуктивная функция, она вне нас лежит. К чему стремиться? Количественные какие-то факторы человека вряд ли мотивируют. Два завтрака не съешь. Надо найти себе занятие. Просто ты придумал себе какую-то игру, и ты в нее играешь», журнал Forbes, 2007.

«Волн у кризиса нет, и кризиса нет. О каком кризисе можно говорить, когда мир готовится встречать семимиллиардного жителя. Человек является единицей потребления. И даже если человек родился в бедной стране, он все равно что-то потребляет», газета «Ведомости», 2010.

Фото:galitskiyteam

«Когда у человека столько денег, как у меня, какая разница, есть у меня Ferrari или нет?», газета «Ведомости», 2010.

«Я не считаю, что должен быть какой-то график — пять дней работаешь, потом отдыхаешь. Отдыхать надо, когда ты устал. Если устал, могу и в рабочий день отдохнуть. Неважно, суббота это или вторник», журнал Forbes, 2007.

«Если я требую от работников много работать, я сам много работаю. Но если я занимаюсь йогой, своих работников заставлять заниматься йогой — безобразие», журнал, «Эксперт», 2011.

«Жить ради детей, внуков — это, по-моему, социализм. Жить надо ради себя, ради самого себя», передача «Бизнеc-секреты», 2010.