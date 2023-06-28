В Адыгее на трассе М-4 «Дон» сгорел пассажирский рейсовый автобус

На федеральной трассе сгорел рейсовый автобус. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Адыгее.

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» загорелся рейсовый пассажирский автобус. Как сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее, звонок диспетчерам поступил в 16:34 минуты.

«Поступило сообщение о том, что рядом с Адыгейском на 1360 км федеральной трассы М-4 «Дон» произошло возгорание рейсового автобуса. Незамедлительно на место происшествия были направлены дежурные подразделения», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Автобус следовал по маршруту Геленджик-Ростов-на-Дону. В салоне помимо водителя находились 10 пассажиров. Заметив, что авто дымится, шофер экстренно остановил транспортное средство и объявил эвакуацию. Люди успели покинуть машину. Погибших и пострадавших нет. Полиция Адыгеи начала проверку по факту возгорания междугороднего автобуса.

Автобус выгорел полностью. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Адыгее.

«Выехавшими на место сотрудниками полиции, а также других экстренных служб, предварительно установлено, что во время движения пассажирский автобус первоначально задымился», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

По словам очевидцев, автобус полностью выгорел за очень короткое время. Для ликвидации пожара привлекались девять сотрудников пожарной службы и две единицы техники.

Пока работали пожарные, автоинспекторы отвечали за безопасность движения на трассе. Движение на участке М-4 "Дон" не перекрывалось.

Специалисты изучат все обстоятельства происшествия, в том числе техническое состояние автобуса. Причины возгорания устанавливаются органами дознания.