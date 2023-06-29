Путешествие в космос, гастроужин и цветы богов. Что посетить в выходные в Краснодаре

Посмотрите красоту лотосов во время выездной экскурсии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Путешествие в космос

Мало кто знает, но из Краснодара можно отправиться в космос. Для этого нужно всего лишь пойти на квест.

- Сюжет квеста перенесет вас в космос на межпланетную станцию. Экипаж в анабиозе. Ситуацию контролирует искусственный интеллект, но внезапная авария нарушает спокойный сон астронавтов, - поделились создатели игры.

По сюжету квеста игроки просыпаются в пространстве, где нет никаких признаков присутствия предыдущей смены астронавтов-исследователей. Выбраться из этого можно будет только благодаря слаженным действиям всей команды.

Поездка к цветам богов

В субботу из Краснодара можно отправиться на интереснейшую экскурсию к цветам богов. Именно так называли лотос древние индусы и египтяне.

- Существует немало мифов, связанных с лотосом. Многие из них рассказывают о рождении богов. Например, в Египте бог солнца Ра рождается из лотоса, поднявшегося из глубин первичных вод. Также считалось, что восход солнца происходит благодаря богу Го, который поднимается утром из цветка лотоса, - рассказали экскурсоводы.

В России существует всего четыре места, где можно увидеть это экзотическое растение. Лотосы растут в Астраханской и Волгоградской областях, на Дальнем Востоке и в Краснодарском крае. Их цветение начинается в июле и заканчивается в сентябре.

Экскурсия начнется от Театра драмы.

Воскресный гастроужин

В воскресенье в Краснодаре можно посетить фудпейринг. Его смысл заключается в том, что ресторан готовит три блюда, к которым подает три напитка.

- Все выносится парами. Посетителям рассказывают о том, как лучше всего дегустировать эти гастродуэты, - рассказали владельцы заведения.

Необычный ужин проходит каждое воскресенье в ресторане Hank. Для того чтобы посетить мероприятие, необходимо заранее забронировать места.

Двое в лифте, не считая текилы

В краснодарском ДК железнодорожников 30 июня пройдет спектакль, который получил приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на фестивале «Амурская осень».

- Сюжет разворачивается 8 марта, во время того, как двое мужчин спешат к любимым женщинам, но оказываются запертыми в застрявшем лифте! Двое абсолютно разных мужчин - бизнесмен и неформал - встречаются в закрытом пространстве. Им не отвечает диспетчер, но у кого-то оказывается бутылка текилы, - сообщили постановщики спектакля.

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» — это отличная комедия, которая украсит вечер остроумными шутками и необычным сюжетом.