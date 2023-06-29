Психология мечты: какой загородный дом в Сочи вам подойдет

Фото: Домклик

Если честно, не уверены, что дело именно в моде. Но факт остается фактом: популярность ИЖС в России растет как на дрожжах. Возможно, причиной всему льготная ипотека. По прогнозам аналитиков сервиса недвижимости Домклик (а они опираются сразу на несколько уже поставленных рекордов), объемы выдачи ипотеки на ИЖС в Сбере по итогам 2023 года могут достичь 200 миллиардов рублей. А это, на минуточку, почти в 8 раз больше, чем в 2021-м.

Возможно, вы тоже задумываетесь о том, чтобы обзавестись загородным домом — купить его или даже построить с нуля. Что ж, выбор домов, дач и земельных участков в Краснодарском крае огромен: на том же Домклик мы насчитали более ста тысяч объявлений, из них около семи тысяч — в самом Сочи. Но прежде чем затевать переезд или стройку, стоит определиться: зачем конкретно вам нужен свой дом икак он выглядит в ваших мечтах. От этого зависит, какой именно вариант подойдет вам в реальности, и даже какая ипотечная программа поможет вам осуществить мечту. Разберемся в этом вместе.

Село Краевско-Армянское, Мостовой переулок. Фото: Домклик

Мечта: развивать таланты

Вы уверены в том, что лучший отдых — это смена деятельности, и что после умственного труда лучше всего заняться физическим? Сверлить, пилить, копать, строить — это все для вас? А еще в глубине души вы архитектор и дизайнер, но в пределах квартиры вы уже 10 раз поменяли местами всю мебель и собрали вручную половину шкафов.

Вам подойдет загородный дом, который надо построить. Да, своими силами. Возможно, на отдельные работы, например, чтобы провести электрику или сантехнику, заложить фундамент, придется нанять бригаду, но положить кровлю, возвести стены, оштукатурить их — все это под силу и вам или вашим рукастым друзьям. Главная опасность: вовремя остановиться, ведь стройку, как и ремонт, закончить невозможно.

Какая ипотека поможет осуществить мечту: ипотека с господдержкой от Сбера. Ставка — от 7,3%, максимальная сумма — 6 миллионов рублей, первоначальный взнос — от 15%. А главное для вас: эта программа позволяет строить жилой дом без привлечения аккредитованного подрядчика, буквально своими руками. Все, как вы любите.

Фото: Shutterstock

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Из-за особенностей рельефа в Сочи стройка — дело непростое. Не жалейте времени, чтобы изучить все варианты «на местности»: оптимальный перепад высот — не более 6 метров по длине участка. Если же выбора нет, например, это земля, которая досталась вам по наследству от бабушки, нужно еще до начала стройки прикинуть, какие работы еще надо сделать. Например, поставить подпорные стены и так далее. И все это заложить в смету. Подробнее о том, как выбирать и проверять участок перед покупкой — читайте здесь.

Мечта: побольше отдыхать

Загородный дом вам нужен, чтобы отключаться от трудовых будней. Это ваш личный курорт. Вас мало интересуют грядки, посадки, урожай. Ваша мечта — приехать сюда в пятницу вечером, лечь на шезлонг и не шевелиться 2 дня. А еще лучше — приезжать так каждый день по вечерам.

Вам подойдет готовый загородный дом или таунхаус (не путать с дачей). И в идеале, чтобы он был уже обустроен и не надо было тратить силы еще и на это. Присмотритесь к домам в коттеджных поселках — среди предложений можно встретить и варианты с отделкой под ключ. А если уж решитесь строить сами — привлекайте подрядчика и перекладывайте максимум работ на него.

Какая ипотека поможет осуществить мечту: любая льготная — «Семейная» (ставка в Сбере — от 5,3%), «Господдержка» (от 7,3%) и даже IT-ипотека (от 5%). Все они позволяют как купить новый дом (у юридического лица), так и построить его самим с привлечением аккредитованного подрядчика. Более того, с тех пор как Сбер упростил условия ипотеки на ИЖС, эти виды ипотеки не потребуют от вас даже поиска поручителя или дополнительного залога: хватит и самой земли. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Анапа, хутор Усатова Балка, Красная улица. Фото: Домклик

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

На то, сколько времени будет занимать дорога от вашего нового дома или участка до офиса: от ежедневного, да хотя бы даже еженедельного стояния в пробках вы точно устанете больше, чем от работы, и загородный отдых быстро потеряет для вас свою прелесть.

Мечта: богатый урожай и лучшие пионы в округе

Вы и вся ваша семья — заядлые садоводы и огородники, которые 99% времени проводят на грядках. Так что зимой вы на свою фазенду практически не приезжаете — не видите смысла. Зато уже с первых теплых дней начинаете активно готовиться к сезону… за который, кстати, успеваете вырастить сразу два урожая! Все, что вам нужно от загородного поместья, — это хорошая земля, правильный уровень освещенности, летний душ и небольшой домик с хозяйственной пристройкой — чтобы было, где переночевать, если заработаетесь допоздна, и оставить лопаты с граблями.

Вам подойдет садовый дом. Или по старинке — дача (с 2019 года официально этого понятия больше не существует). Какой смысл тратиться на канализацию, отопление, водоснабжение, если вы не собираетесь жить здесь круглый год и вас все устраивает. Да, в выписке ЕГРН у такого дома будет отмечено, что это нежилое строение или здание для сезонного использования, но вас это не особо волнует.

Какая ипотека поможет осуществить мечту. К сожалению, на нежилые здания, такие как садовый дом, льготные программы не распространяются. Но ведь есть базовые — например, ипотека на загородную недвижимость и землю от Сбера.

Правда, ставка будет повыше — от 11,2%, зато максимальный размер кредита — до 100 миллионов рублей.

Геленджик, хутор Широкая Щель. Фото: Домклик

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

На четко выверенные и зафиксированные границы участка. Не дай бог однажды окажется, что ваш любимый куст смородины по документам находится на соседской территории. Подробнее о нюансах и важности межевания рассказали эксперты Домклик.

Выбираем адрес: в каком районе Сочи лучше строить дом

Если вы больше городской житель

Вам подойдет Центральный район. Развитая инфраструктура, самый центр Сочи. Из минусов — высокие цены на землю и мало предложений.

Если вы — человек-праздник

Выбирайте район Красной поляны. Там тоже развитая инфраструктура, много мест для развлечений. Удачный вариант, если вы работаете где-то поблизости. Но земля здесь тоже дорогая и непросто подключиться к сетям.

Если вы любите тишь и глушь

Самый «провинциальный» из всех сочинских районов — Хостинский. Тихо, спокойно и не настолько дорого. Но выбраться в «цивилизацию» не так просто. Второй подходящий для вас вариант — Лазаревский район. Дешевле, чем в центре, но море рядом. Правда, летом много пробок в сторону Сочи и дефицит инфраструктуры, а также перебор туристов.

Если вы часто путешествуете

Возможно, вам понравится жить в Адлерском районе. Здесь рядом аэропорт, не так далеко от Олимпийского парка и Красной поляны. Но застройка — худшая во всем Сочи, много туристов и пробки.

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