Потребовали взятку деньгами и сексом. На Кубани полицейские взяли 15 тысяч с подростка за езду без прав на мотоцикле, а его мать склонили к интиму

Приговор не вступил в законную силу

В Брюховецком районе Краснодарского края осудили двух бывших инспекторов ДПС. Они пользовались служебным положением и решали проблемы других с выгодой для себя.

- Сергей Кудрявцев и Александр Чумак обвинялись по двум статьям – получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Кудрявцев также обвинялся в понуждении к действиям сексуального характера, - объяснили в суде.

События разворачивались стремительно и в один день. Это было в августе 2021 года. Инспекторы ДПС остановили кроссовый мотоцикл, которым управлял подросток без прав. При виде полицейских мальчик попытался скрыться и спрятался в доме. Тогда решать проблему на улицу вышел отец, а в это время ко двору подъезжала и мать подростка. На радость полицейских женщина нарушила ПДД и пересекла сплошную. И тут дэпээсники решили привлечь к ответственности сына вместе с матерью. Но выбрали весьма нестандартный способ.

- Сотрудниками полиции были выявлены два факта совершения административного правонарушения. Они предложили отцу семейства за 20 тысяч рублей не штрафовать жену и сына, а также не направлять материалы в отношении подростка для его постановки на профилактический учет. Мужчина согласился на 15 тысяч и передал деньги полицейским, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Но на этом «оборотни в погонах» не остановились. Один из полицейских решил воспользоваться ситуацией и склонил женщину к интиму. За секс он обещал закрыть глаза на нарушения.

- Кудрявцев, понимая, что мать несовершеннолетнего находится в зависимости от его действий, склонил женщину к половому сношению, - добавили в суде.

Полицейских задержали сотрудники ФСБ. Кудрявцеву назначено 5 лет исправительной колонии общего режима, Чумаку - 4 года 6 месяцев. Обоим надлежит выплатить штраф в размере тридцатикратной суммы взятки - 450 000 рублей. Они также лишены права занимать должности на государственной службе на срок четыре года.

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