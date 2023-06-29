Пять мест, где можно безопасно бегать, есть в Краснодаре

Лето и пляжный сезон заставляют задуматься многих о состоянии своего тела. Ведь кто не мечтает ловить на себе восторженные взгляды на пляжах?! Кто-то занимается спортом круглогодично, а кто-то вспоминает об этом только перед поездкой на море, когда не удается влезть в любимые шорты. Можно выбрать самый простой способ скинуть пару килограммов - выйти на пробежку. Но, разумеется, только после консультации с врачом.

Мы подобрали пятерку таких мест, где можно бегать в Краснодаре.

Парк «Краснодар»

Если вы предпочитаете бегать на беговой дорожке, то стадион "Краснодар" — идеальное место для вас. Здесь есть профессиональная дорожка с разметкой для тренировок на разные дистанции. Кроме бега можно заняться пляжным волейболом, стритболом, баскетболом, волейболом и многим другим.

Дмитриевский сквер

Ровные и обновленные дорожки, по которым бегать одно удовольствие, рядом спортивная площадка и озеро Карасун. Благодаря немноголюдности, в любое время суток Ваша пробежка будет комфортной, а если усталость победит Вас, то можно отдохнуть на лавочке, которых в сквере достаточно много.

Парк 30-летия Победы

Вы можете выбрать маршрут разной сложности и протяженности, и виды, конечно, будут привлекательными. Потому что в вашем распоряжение есть набережная, парковая зона и лесополоса.

Стадион КубГУ

Стадион с идеальным и новым покрытием, не оставит без восхищения бегунов разного уровня. Если вам нравится спортивный дух, которым пропитан стадион, и не нравятся парки с прогуливающимися людьми, смотря на которых тоже хочется отдохнуть, стадион идеально подходит для Вас!

А если вы не хотите бегать один и почувствовать себя частью общества бегунов, то еженедельные беговые старты Вам обязательно понравятся.

«5 вёрст» в парке «Солнечный остров» - это еженедельные беговые старты с фиксацией времени на 5 км. Не важно, как быстро вы бегаете, делайте это для удовольствия, даже если вы занимаетесь скандинавской ходьбой. Каждую субботу в 8:00 от главной аллеи начинается пробежка. В ней участвуют люди разных возрастов и занятий, но ощутить себя частью чего-то большого вы точно сможете. Участие бесплатное, нужно только один раз зарегистрироваться на сайте.

В Краснодаре есть множество других мест, идеально подходящих для пробежек, включая городские парки, спортивные комплексы и туристические маршруты. Важно выбрать место, которое подходит вам по расстоянию, протяженности трассы, наличию пейзажей и вашей предпочтительной атмосфере. Всегда не забывайте прогреваться и следовать мерам безопасности при занятии спортом на открытом воздухе. Приятных пробежек!