Спустя 5 лет дело об отзыве о враче из Краснодара начтут рассматривать заново

Дело продолжается Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Спор между врачом Станиславом Демидовым, сайтом-отзовиком и пациенткой Анастасией Н. будет продолжаться сколь угодно долго. Такое решение сегодня, 29 июня, принял Четвертый кассационный суд в Краснодаре.

Напомним, Анастасия Н. пришла на прием к онкологу Станиславу Демидову в частную клинику Краснодара. Она осталась недовольна приемом и поставленным диагнозом, который по этическим соображениям и по закону о врачебной тайне не озвучивается даже в суде. После визита к Демидову она нашла выход своим недовольствам, описав ощущения в интернете.

- Когда я вышла из клиники, то фактически была в состоянии истерики!!! Мне жить не хотелось. Такое ли ощущение должно быть у пациента после общения с великим доктором, мастером своего дела??? – так начала свою речь на сайте-отзовике «ПроДокторов» Анастасия. И это только незначительная часть эмоционального текста, который она написала под данными врача. Доктор Демидов посчитал сведения, указанные в отзыве, несоответствующими действительности и подал на сайт иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он потребовал удалить порочащий, по его мнению, пост.

Все инстанции с этим требованием согласились, пока дело не дошло до кассации. Здесь судьи решили, что оснований для удаления поста (а это, к слову, все, что требует врач) пациентки Демидова недостаточно, и отправили дело на новое рассмотрение. Таким образом дело врача сделало первый оборот. Но будет и второй.

- Суд постановил отменить решение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, - сообщила коллегия в кассации.

Теперь районный суд Краснодара снова соберется для того, чтобы решить, кто в этом споре прав, а кто виноват.