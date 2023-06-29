Водная гладь, не отъезжая от дома. Какие бассейны открыты в Краснодаре летом 2023 года

В Краснодаре для пляжного отдыха открыто множество бассейнов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре наступила настоящая жара. Столбики термометров уже стабильно превышают +30 градусов. Спрятаться от зноя не получается ни утром, ни вечером. В такие душные дни помогает только кондиционер или прохладный бассейн с прозрачной водой.

Так как все городские пляжи в Краснодаре остаются закрытыми уже много лет, а строительство новых по разным причинам все время откладывают, охладиться в жару помогают только частные бассейны, которых в городе немало.

Бассейн на улице 3-я Трудовая, 1б

Бассейн на улице 3-я Трудовая, 1б — это загородный аквакомплекс с открытыми пятизвездочными бассейнами. Он расположен подальше от городской суеты, в тихом районе города.

В этом бассейне можно не только весело отдохнуть большой компанией, но и отлично провести время всей семьей. Ведь здесь пять больших бассейнов общей площадью 1,5 тысячи кв. метров. Также Aqua-бар, бунгало, ресторан и детская зона, в которую входит бассейн и водные горки.

Бассейн на улице Ростовское шоссе, 25/4

Бассейн на улице Ростовское шоссе, 25/4 — это уединенное место, которое сможет перенести вас в атмосферу загородного отдыха с вечнозеленым садом. Оно подходит для тех, кто хочет весело провести выходной день, загорая, купаясь и слушая хорошую музыку. Для этого здесь оборудована аквазона с подогреваемыми бассейнами, шезлонги, бунгало, аквабар и ресторан-терраса.

Кроме того, здесь часто можно застать настоящие диджей-сеты и различные шоу-программы. Загородный клуб работает с 9:00 до 22:00.

Аквапарк на Тургеневском шоссе, 35

Мало кто знает, но после закрытия известных аквапарков на Затоне и Гидрострое в Краснодаре появился еще один комплекс для водного отдыха. Новый аквапарк построили на Тургеневском шоссе, 35, примерно в пяти минутах езды от Мега-Адыгеи. Здесь оборудована детская зона и большие горки для взрослых. В аквапарке действует множество акций, так что поход всей семьей не оставит дыры в семейном бюджете.

Бассейн на улице Александра Покрышкина, 25/1

На седьмом этаже отеля на улице Александра Покрышкина, 25/1, находится панорамный бассейн с видом на город. Попасть сюда можно, даже если вы не являетесь постояльцем отеля. Для всех посетителей бассейн работает с 9:00 до 19:00, на территории комплекса оборудованы лежаки и шатры. Также здесь есть шикарный видовой ресторан, где подают не только вкуснейшие блюда, но и освежающие коктейли.

Клуб отдыха на улице Аэродромной, 168/7

В Краснодаре на улице Аэродромной, 168/7, находится уличный бассейн, который работает круглый год. Его удобное месторасположение делает отдых очень комфортным, впрочем, как и современный горячий бассейн, закрытые беседки, гриль-зона, турецкий хамам, купель и ресторан. Кроме того, здесь есть два маленьких бассейна для детей. Также для удобства всем посетителям выдают полотенца.

Средняя стоимость бассейнов в Краснодаре — 1500 рублей в будни и 2000 рублей в выходные дни. Стоимость детских билетов в среднем составляет 1000 рублей в будни и 1500 рублей в выходные.

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