«Сдам в аренду стиралку с водой». По Кубани прокатилась волна отключений воды

Без воды остались сотни жителей Горячего Ключа и станицы Северской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вода на Кубани с приходом жары - на вес золота. Этим летом несколько районов борются с проблемами водоснабжения. Самые серьезные проблемы – в Горячем Ключе и Северском районе. С начала сезона живительная влага все чаще стала покидать дома и квартиры местных жителей. Тишина в кранах связана с износом инженерных систем. Старые не справляются, а новые построить дорого и долго. Поэтому люди вынуждены пользоваться тем, что дадут. Подвоз воды организован в каждом населенном пункте, но это лишь временное решение коммунальной проблемы.

Грязь из трубы

Ржавая вода с примесью глины и песка – не новость для жителей Горячего Ключа. Даже на глаз видно – пить ее себе дороже. От мути из крана местные не первый год спасаются с помощью фильтров. Но они летят со скоростью света.

- Я меняю фильтры каждый месяц. Они просто приходят в негодность из-за скопления грязи в воде, - признается житель города Алексей Романов. – Но это часть беды. Воды просто нет или напор маленький.

Люди спасаются от коммунальной засухи самостоятельно. Устанавливают баки и насосы в частных домах, за ночь вода набирается, днем расходуется. Но такая система водоснабжения влетает в копеечку и далеко не всем по карману.

В многоквартирных домах ситуация еще сложнее. Тонкой струйкой вода добирается только до первых этажей. Остальные жильцы сидят без воды.

- Куда мы только не писали – ничего не помогает. За столько лет не решили проблему, а ведь мы еще и курорт, к нам люди со всей страны отдыхать приезжают, а тут – пустыня. А самое смешное, что построили новую очистную станцию. Только вот очищать-то нечего, - возмущается Романов.

В этом году воды опять не хватает. В июне разбор воды в два раза превысил весенние показатели. Пришлось ограничить подачу на промышленные предприятия в пользу простых горожан, перекрыть резервуары в Жидковой щели, чтобы напрямую качать воду на город, а в многоэтажках устанавливать накопители. И самое печальное для жителей – перевести подачу воды по графику.

Фильтр отживает свой срок через месяц. Фото: Алексей Романов

- Сам как житель города сталкиваюсь с такими же сложностями. Проблему не замалчиваем, о ней знаем, в ручном режиме ищем новые резервы, - говорит глава Горячего Ключа Сергей Белопольский. – Бурим новую скважину. Она позволит пополнить запасы водозабора ориентировочно на 1000 м³ в сутки.

Людям помогают волонтеры. Они разносят воду на улицах горных участков, куда не может подняться тяжелая техника. Заказать подвоз можно по телефону 8 (86159) 3-60-08, он начинает работать после 14 часов. Для того, чтобы ускорить процесс, еще одну машину пригнали из Краснодара.

- Мы стараемся максимально помогать Водоканалу в решении хозяйственных вопросов, из бюджета муниципалитета были предоставлены субсидии, чтобы помочь оплатить электроэнергию. Привлекаем средства в инфраструктуру предприятия, в том числе краевые и федеральные. Запущена станция очистки воды - качество ресурса стало значительно лучше. Пробы берут еженедельно. В планах - и мы уже включены в краевую программу - дальнейшая замена сетей. В течение этого и следующего года постараемся максимально возможное количество сетей поменять. Впереди капремонт хлораторной - спасибо краевым коллегам за поддержку. Это все части общей большой работы по модернизации системы водоснабжения. К сожалению, на сегодняшний день она находится в удручающем состоянии и не существует простого и быстрого решения этой проблемы, - отметил Белопольский.

Воды нет шесть дней

Критичная ситуация складывается в станице Северской. Все восемь скважин местного водозабора не дают такого объема воды, чтобы обеспечить станицу благами цивилизации. Три из них и вовсе в какой-то момент полностью остановились, а еще две вышли из строя из-за песка. Все эти проблемы копились годами, а теперь вылились в пустые трубы.

- Воды нет почти неделю! Неделю мы не можем нормально постирать, приготовить, убраться дома, да элементарно – помыться! – возмущены жители.

По словам главы Северской Алексея Анашкина, в начале года администрация подала документы на вступление в краевую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Но получить деньги на развитие – дело небыстрое.

- Своими силами в данный момент администрации поселения не справиться, - отметил руководитель. – Тем не менее деньги на капитальный ремонт трех неработающих скважин поселением получены. Уже определен подрядчик - на этой неделе начинаются работы. Две скважины, которые вышли из строя из-за запесочивания, планируем промыть и запустить в самое ближайшее время.

На время чрезвычайной ситуации организован подвоз воды для бытовых нужд в бочке к домам. Заявки принимаются по телефонам: 8(86166) 2-67-72, 2-21-59. Но это, конечно, временное решение накопившихся проблем.