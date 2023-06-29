В Краснодаре провели первое в России протезирование печеночной артерии с помощью робота-хирурга

Операцию провели с помощью робота-хирурга Da Vinci Xi Фото: t.me/minkovaanna23

В Краснодаре с помощью робота-хирурга провели протезирование печеночной артерии с помощью робота-хирурга. Краснодарские хирурги первыми в России провели подобную операцию с использованием высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова в своем telegram-канале.

Пациента прооперировали специалисты Краевой клинической больницы №1. У мужчины обнаружили редкую и опасную патологию – аневризму. Как отмечают врачи, пациенты могут не знать о ней вплоть до разрыва артерии. Тогда человек теряет большое количество крови.

В этом случае специалисты вовремя диагностировали заболевание и решили как можно скорее оперировать мужчину. Времени оставалось немного в связи с тем, что диаметр печеночной артерии у пациента увеличился уже в 10 раз. На сложную операцию по протезированию потребовалось несколько часов.

«Благодаря мастерству медиков и роботу Da Vinci Xi удалось минимизировать травматизацию пациента, уже на вторые сутки его перевели в общую палату», – рассказала замглавы региона Анна Минькова.

В настоящее время прооперированный пациент идет на поправку. Совсем скоро мужчина вернется к прежней полноценной жизни.

Операции с привлечением робота-хирурга Da Vinci Xi в Краевой клинической больнице №1 проводят с 2021 года. Так, в 2022 году высокотехнологичную систему задействовали при 82 хирургических вмешательствах.

Второго робота-хирурга региональное медучреждение получило в октябре 2021 года. Как отмечают специалисты, медоборудование нового поколения позволяет проводить операции с минимизированным риском травм. Пациенты, в свою очередь, восстанавливаются быстрее.

Роботизированную систему, в частности, применяют в гинекологии, кардиологии, при хирургии головы, шеи, сосудов и в том числе по торакальному, абдоминальному, колоректальному направлениям. Пациент может свободно передвигаться уже через несколько часов после хирургического вмешательства.

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