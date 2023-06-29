Оставшийся по вине работодателя инвалидом житель Белореченска спустя два года получил 1 млн рублей компенсации

Восстановление трудовых прав мужчине удалось добиться в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два года жителю Белореченского района пришлось добиваться от руководства компании АО «Крайжилкомресурс», где он работал соблюдения своих прав. В августе 2021 года с мужчиной произошел несчастный случай в помещении мусоросортировочного комплекса.

«Гражданин получил увечья, находящиеся в причинно-следственной связи с ненадлежащим исполнением работодателем своих обязанностей, поскольку работодатель не обеспечил работнику безопасные условия труда», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате полученной на производстве травмы мужчина был признан инвалидом II группы. Пострадавший обратился в компанию, чтобы получить полагающуюся в таких случаях законом компенсацию морального вреда. Но руководство белореченского мусорного полигона несколько лет мучила бывшего сотрудника отписками.

«С учетом того факта, что гражданин не мог самостоятельно защищать свои права прокурор в его интересах обратился с исковым заявлением в суд, в котором потребовал от работодателя произвести компенсацию морального вреда», - рассказали в краевой прокуратуре.

Только после прокурорского вмешательства мужчина получил компенсацию. Решением суда в его пользу был взыскан 1 млн рублей.